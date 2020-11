L'habitatge com a símptoma

El preu dels habitatges venuts a la ciutat de Girona ha augmentat gairebé un 20% en un any. Les dades del Col·legi de Registradors revelen que es compren menys pisos que fa un any però més grans. Sembla estrany que en plena pandèmia el preu del metre quadrat segueixi pujant. Sense tenir una bola de vidre a la mà, però després de parlar amb un parell d'agents immobiliaris, constato que, davant la incertesa econòmica, moltes famílies han ajornat la decisió de compra més important de la seva vida. I qui adquireix immobles? Els pocs que s'ho poden permetre perquè tenen una posició econòmica que no els fa patir per arribar a final de mes. Si només compren els més rics, el preu mitjà s'encareix.

El mercat immobiliari ens mostra un nou exemple de la situació en què ens trobem. La feina i els ingressos han deixat de ser estables, el consum es contrau, les ajudes públiques són insuficients i l'habitatge s'encareix molt més que el poder adquisitiu de moltes famílies. L'aspiració de viure millor que la generació precedent cada vegada s'allunya més, tant com la possibilitat de consolidar una àmplia classe mitjana. Treballar i seguir sent pobre és més comú avui que fa vint o trenta anys, mentre que una petita part de la població és cada cop més adinerada. Un drama.