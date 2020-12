Tal Borràs, tal trobaràs

Estava cantat que Laura Borràs seria la nova candidata de JuntsxWaterloo o com es digui. Algú que presenta un full de serveis on apareixen acusacions de prevaricació, frau i malversació, és la persona ideal per liderar un partit que ja té dos presidents delinqüents. Molt hauria d'haver treballat Damià Calvet per arrabassar-li el lideratge a la gegantina política del somriure impostat. Només atracant un banc la setmana passada, tenia alguna possibilitat de passar al davant de la Borràs, ja que els seguidors del Vivales tenen molt clar quins són els mèrits que ha de tenir el líder del seu partit. A en Calvet li ha faltat temps, un atracament no s'improvisa.

JuntsxVivales o com es digui va per feina. Si fins ara aquest partit es conformava de nomenar líders que tard o d'hora delinquirien –ho porten a la sang–, ara per avançar feina tria de presidenciable una dona que ja està imputada. Així ja no perdem el temps en investigacions judicials ni revelant que quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes es dedicava a adjudicar contractes a un amic. Tot això està fet. Pantalla passada, com els agrada dir. Podem passar directament al judici i, amb una mica de sort, a la consegüent inhabilitació. Del que es tracta és de dir que la justícia espanyola és feixista i condemna els catalans pel sol fet de ser catalans, així que està ben pensat col·locar de candidata una donota que ja ve amb l'etiqueta de culpabilitat penjant de les orelles, una estadista a qui només li faltava acabar amb un «a corruptes no hi ha qui ens guanyi» els correus que s'intercanviava amb el seu beneficiat. Amb la Borràs de líder, a més de mostrar que JuntsxLapasta o com es digui creuen tant en la paritat que els és igual promocionar una dona corrupta que un home corrupte, s'asseguren poder plorar una mica més quan la condemna sigui un fet, que aquest és el primer punt del seu programa polític, segurament l'únic.

La jugada és rodona també de cara als possibles votants, si és que d'aquí al 14 de febrer els en queda algun. Posar Laura Borràs de cap de llista equival a enviar un missatge a tots els catalans que volen prosperar, serà com si les paperetes de JuntsxTrepar o com es digui portessin escrit, ben visible i en tinta vermella: «Enriquirem els amics».