El virus que dona vida

Ningú està «a favor» del virus. Sobretot cap o molt pocs dels quasi 63 milions que fins ara s'han infectat al món, a pesar que gent com en Trump, en Johnson o en Bolsonaro el continuïn menyspreant. Ha suposat un autèntic drama per a les famílies del quasi milió i mig de persones que han mort a causa seva, encara que molts d'ells hagin tingut patologies prèvies, que els feien especialment vulnerables. Però no tots els que l'han «enxampat» estaven malalts abans. L'amiga Nuri (57 anys, Llers) acaba de passar 20 dies intubada al Trueta i no havia tingut mai res. Se'n ha sortit, cosa que vol agrair a tot el personal sanitari de Llers, Figueres i de Girona, però li ha anat d'un pèl!

El que em fa molta ràbia és tota la gent que «treuen» alguna cosa de la Pandèmia. I no, no parlo dels que no han descansat ni un segon per intentar ajudar-nos, que mereixen tots els beneficis del món, inclosos econòmics. Em refereixo als que treuen diners de la desgràcia. Primer de tot els «negacionistes» (els amunt esmentats inclosos), que per assolir els seus «cinc minuts de glòria» fan veure que saben més que la resta. Diuen, entre d'altres bajanades, que el virus s'ha inventat en un laboratori i que els polítics l'utilitzen per «matxucar» encara més els ciutadans. Cap polític vol «matxucar» els ciutadans. El que volen és treure el màxim profit de la seva «gestió» i tristament no sempre ho fan amb mètodes legítims. D'altres malbaraten diners públics per deixar «petjada» del seu pas per la política. Però també n'hi ha que simplement s'han dedicat a servir els seus pobles, com ara l' Angela Merkel, que no ha estat mai sota sospita de res i és reconeguda per tothom com una gran líder, inclús en la gestió de la crisi sanitària.

Igual de nocius que negacionistes i alguns polítics són molts dels experts (no tots!) que apareixen a les tertúlies i entrevistes. Ni tan sols ara, que l'aparició d'una vacuna és imminent, han canviat el seu «discurs de la por» i segueixen alimentant dubtes. Arriben fins a negar, sense cap evidència científica, que les vacunes que han desenvolupat algunes de les farmacèutiques més importants del món no compliran l'eficàcia que prometen i que una vacuna no és cap solució «final». Per «xuclar» càmera, micro o pàgines de diari, neguen fins i tot les dades més evidents, com per exemple que als Estats Units, gràcies a les vacunes, s'han reduït dràsticament un munt de malalties epidèmiques –des del 83% de casos d'hepatits B, fins al 99-100% de grip hepàtica, la malaltia d'Hib, el xarampió, les galteres, la rubèola o la diftèria, entre d'altres. I només estem encara lluny d'una erradicació completa a escala mundial (com sí és el cas de la verola), perquè encara queden masses països amb nivells molt baixos d'accés a la vacunació.