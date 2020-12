Una vacuna per als rics

Els anuncis sobre els avenços en les vacunes per a la covid-19 han portat certa esperança en el futur. I malgrat la crisi econòmica, seguim vivint en un país ric en el context mundial i formarem part del selecte i insolidari club d'estats que monopolitzaran les primeres dosis de qualsevol vacuna eficaç.

Hi ha un programa mundial de distribució de vacunes, anomenat Covax, impulsat per diferents organitzacions, entre les quals l'OMS, per intentar evitar aquestes diferències. No obstant això, hi ha alguns obstacles que limiten l'eficàcia d'aquesta iniciativa. Per exemple, que els EUA, la primera economia del món, no s'hi hagi adherit, o que els països que s'uneixen a Covax també competeixen entre ells per aconseguir acords bilaterals amb empreses farmacèutiques. La UE, el Regne Unit, Estats Units o Brasil han encarregat centenars de milions de dosis a les farmacèutiques per assegurar-se vacuna suficient per a les seves respectives poblacions.

Pocs dies després d'anunciar l'èxit de la seva vacuna, Pfizer ja havia venut prop del 90 per cent de les dosis que podrà produir a finals de l'any vinent als governs estatals on només viu el 14 per cent de la població mundial. En definitiva, la majoria del món no tindrà accés a la primera vacuna efectiva que sortirà al mercat.