I la gent, qui la salva?

Diuen que aquesta desescalada es fa per salvar el Nadal i el Cap d´Any... però em pregunto, i la gent, qui la salvarà? Qui salvarà la gent que quedarà exposada al virus perquè volem córrer massa? Tinc la impressió que més que desescalada el que es fa és una accelerada que ens pot portar a l´abisme. Mesos enrere vaig tenir la mateixa impressió quan, tot de cop, es va fer un calendari de desacceleració que va comportar fins i tot que aquí es saltessin dos fases en dos dies. Llavors s´havia de salvar la temporada d´estiu. Ara passa tres quarts del mateix. Volem córrer massa dient que hem de salvar el Nadal i el Cap d´Any. I un cop passades les festes començarem a parlar de tercera onada i molts diran que això ja es veia venir. Les xifres, i tant de bó m´equivoqui, es tornaran a disparar. Ningú es morirà per celebrar el Nadal amb restriccions. Però segur que algú es morirà si ho fem amb màniga ampla. Tornarem a parlar de mesures de confinament i restricció que duraran... fins a la Setmana Santa. Tornarem a fer un calendari de desaccelaració ràpidament perquè caldrà salvar la Setmana Santa, tant els actes religiosos i processons com les vacances, que l´any passat ja es van perdre! Pot ser sí que l´últim sopar de l´any es pot convertir en l´últim sopar per algunes persones.