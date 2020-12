Marees i onades

Cal salvar el Nadal només la punteta. Llums daurades per a carrers comercials d´un en un i sense empènyer. Pari atenció als senyals lluminosos que indiquen que ja pot tornar a les botigues plenes de mercaderies i obeeixi els senyals acústics que ordenen tenir cura amb les aglomeracions. Meravelli´s amb el centre engalanat i escandalitzi´s quan el vegi a la televisió. Programi la taula de la nit de Nadal i canti la nadala de «no tornis a casa per Nadal». Visqui sense viure en vostè i mori perquè no mori.

El que està passant amb els llums de Nadal al final de la segona onada ja va succeir amb els raigs de sol en donar per acabada la primera, tot i que la gent en banyador pel passeig marítim ara camina abrigada entre grans magatzems. En aquest moment en què els drons ens vigilen, els espais es quadriculen i les masses es triangulen, cal aplicar a les marees humanes el rigorós mesurament de les manifestacions per tal de saber què pensem com a societat. No s´hi val el que s´explica al micròfon del telenotícies, el que es respon a l´enquesta del CIS, el que es recolza o condemna a les xarxes socials perquè les paraules no comprometen. Les conductes, sí. En les conductes alienes aprenen a actuar els nens i confirmen els adults.

Cal determinar el percentatge de població immune a les precaucions per si estem equivocant l´estratègia. És important deixar d´excitar-se amb imatges d´aldarull i quantificar, perquè sempre hi ha més gent que no va a la manifestació massiva de la que hi va i més persones que no veuen el partit de màxima audiència de les que el segueixen.

Encara que per la naturalesa contagiosa del coronavirus qualsevol concentració és, en si mateixa, insana a partir que comença la dispersió, convé disposar de xifres de com pensa la societat, és a dir, de com actua, per saber si té sentit aquest bombardeig propagandístic massiu o si no en té mantenir aquest corrent altern de meravella i escàndol en el cas que la realitat conclogués que formem marees perquè ens agrada fer onades.