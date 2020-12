Josep Costa aixeca el braç

No sé a què ve tanta polèmica perquè el vicepresident del Parlament es reuneix amb grups catalans d´ultradreta, quan no fa més que la seva feina. El pobre Josep Costa, que aquesta és la seva gràcia, fa el que faria qualsevol al seu lloc: ajuntar-se amb els seus. Un veu les fotos dels camises pardes del Front Nacional i de Força Catalunya, i el primer que observa són aquestes camises a rebentar, de tan ben alimentats que estan els seus usuaris. La tan famosa opressió dels catalans no és res més que camises oprimint les panxes per culpa dels tiberis, d´aquí que un vicepresident del Parlament s´hi senti identificat. Sap que allà, a més de catalans excloents, hi trobarà àpats fins a rebentar, les dues coses que més estima un català de bé. Homes i dones de panxa prominent queixant-se de com els oprimeix la roba. Pot existir al·legoria més exacta del que és la Catalunya llacista?

Estem d´acord que algú que en lloc de dir que pateix «assetjament contra mi» diu «assetjament contra la meva persona» pateix algun problema mèdic, però això fa més meritori que s´ajunti amb racistes que a la que poguessin l´eliminarien o -anant bé- l´esterilitzarien pel bé de la raça. En lloc de criticar en Costa, farien bé els llacistes de treure´s la careta i sumar-se a aquestes reunions. Ja n´hi ha prou de dissimular, que sàpiga el món que els catalans som una raça superior i que, als que no ho creguin així, el treball els farà lliures i d´ells en farem pastilles de sabó. Si els suports més destacats -és a dir, els únics- que ha obtingut el Vivales després de tres anys de vagar per Europa han sigut de grups d´ultradreta insignificants, no sé per què ens hauríem d´estranyar que els càrrecs de Juntsxlaraça o com es digui vagin agafats de la maneta amb la ultradreta catalana. Al cap i a la fi, res no hi ha més patriota i nacionalista que la ultradreta, sigui del país que sigui. Si no ens pot mirar el món sense riure, almenys que ens mirin els ultradretans de tot el món, que aquests sí que ens admiren i es reconeixen en nosaltres.

La moda de la mascareta ens impedeix saber si en Costa, tercera autoritat del país per més que tractant-se de la Catalunya d´avui això tingui el mateix valor que ser acomodador de cinema, ja s´ha retallat la barba deixant-la en un petit bigotet, just a sota del nas, que un no pot postular-se a líder de la ultradreta sense acompanyar-ho d´una estètica ad hoc. Però aixecar el braç segur que ho fa bé.