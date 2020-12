Multat a Girona

Albert de la Cruz Rodenas GIRONA

El dia 26 de novembre passat, la Policia Municipal de Girona em va posar una multa a la moto, que estava ben aparcada al pàrquing que hi ha sota les vies de la Renfe de Girona, pel motiu que feia més de tres dies que estava aparcada al mateix lloc.

En aquest pàrquing hi ha 8 places de moto i normalment només n'hi ha dues o tres d'ocupades, per la qual cosa sempre que està buida escullo la primera per facilitat de maniobrar.

Aquesta setmana he treballat de nit, de 22.00 a 06.00, i per tant de dia no he mogut la moto. Al pàrquing hi ha cotxes mal aparcats o abandonats que fa molt temps que hi són i no tenen cap multa.

El Govern de Catalunya demana que no se surti de casa i per aquest motiu faig un cop a la setmana la compra del menjar i els encàrrecs.

Trobo que és una vergonya el comportament del policia municipal 10210 de l'Ajuntament de Girona que va imposar la multa per la seva falta de sensibilitat cap a la situació sanitària del país.

Agraïment als hospitals de Campdevànol i Olot

Eudald Rafart Matabosch Campdevànol

Per problemes de salut he hagut d'anar als serveis d'urgències dels hospitals de Campdevànol i Olot en diverses ocasions aquest any i a l'hospital d'Olot hi he estat ingressat en planta en dues ocasions.

Voldria agrair l'atenció rebuda pels professionals sanitaris d'ambdós centres i en especial a la Dra. Natàlia Morell de l'hospital d'Olot i l'equip del qual forma part.

Soc vell i en aquesta etapa de la vida hom se sent fràgil i vulnerable, especialment quan s'està malalt. L'atenció rebuda i el respecte amb què he estat tractat han aconseguit fer desaparèixer aquesta sensació.

Moltes gràcies, Campdevànol; moltes gràcies, Olot. Sou bons professionals i bona gent.

Enfront del missatge nadalenc

Lluís Torner i Callicó GIRONA

Estem a ben pocs dies de la celebració del Nadal, una diada que, tot i que enguany, per culpa de la covid-19, se'ns presenta molt complicada, per a celebrar-la com és tradicional, no deixa de ser la festa que porta la major càrrega de bons sentiments. Tant si som creients com si no, aquest dia és propi per a la conciliació, l'amistat i la solidaritat.

Ara, però, acabem de veure unes notícies que ens han fet dubtar que els esmentats sentiments siguin comuns a tothom, en la manera de pensar i d'actuar. Ens ha posat molt tristos veure que als nostres polítics, empresonats per la seva manera de pensar, se'ls hagi privat de poder sortir, com a mínim, els propers dies nadalencs, per passar-los amb les respectives famílies. A la nostra humil manera de veure-ho, és molt trist.

I per altre costat, unes declaracions per part d'un alt personatge, ja jubilat, d'una ins titució, la finalitat de la qual és la protecció de les persones, ens han deixat tan corpresos que tan sols de pensar-hi ens fa escruixir, la d'afusellar vint-i-sis milions de f.d.p. espanyols per la seva manera de pensar. Se'ns fa molt difícil creure que ho hagi pogut dir conscientment.

Tot plegat ens ha fet venir al cap una estrofa de l'entranyable Poema de Nadal, de Josep Maria de Sagarra: «La nostra vanitat prou s'afigura, que està damunt del bé i del mal, més no hi val ganivet, ni ànima dura, és més forta la Nit de Nadal». I acabem amb el missatge que ens porta la diada, que és: Pau als homes i dones de bona voluntat.

És el nostre parer.