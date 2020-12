La Sara té vint-i-tres anys i acaba de ser condemnada per un jurat popular a setze de presó. Què va fer la Sara? La Sara tenia una filla de disset mesos amb qui vivia en un apartament de Màlaga. A la jove Sara li pesava molt la nena, així que va agafar un dia la petita, la va ficar al llit gran, de matrimoni, del dormitori principal, li va posar al costat un biberó i unes galetes, va abaixar la persiana per deixar-ho tot, inclosa la seva consciència, a les fosques, va abandonar la casa, que va tancar amb clau en sortir, i va marxar per no tornar.

Ignorem què va fer amb la clau.

La cria es va quedar sola en aquella bombolla espaitemporal del dormitori pànic. Suposem que ploraria, suposem que deixaria de fer-ho per esgotament, suposem que dormiria a estones, suposem que va tenir gana i que rosegaria potser alguna de les galetes perdudes entre els llençols. Suposem que no va arribar a utilitzar el biberó per falta de destresa. Els experts creuen que no va viure més enllà de cinc dies des que va ser abandonada, encara que el cadàver va trigar a descobrir-se un mes. Un mes morta sobre un llit de matrimoni en una habitació amb les persianes abaixades.

Durant aquest mes, la Sara va portar una vida normal, i va celebrar fins i tot el seu vintè aniversari el novembre de 2018. Li deia a la gent que la nena morta romania en realitat a la cura d´una altra persona, no sabem de qui. Durant el judici, la Sara va admetre la seva culpabilitat i va dir que es penedia molt de la seva acció. A nosaltres ens agradaria conèixer, estimada Sara, la qualitat d´aquest penediment. Ens preguntem si durant les teves sortides nocturnes comptaves les hores i els dies que la teva filla estava tota sola. Si te la imaginaves exhausta pel seu plor improductiu, si la visualitzaves buscant una ratlla de llum entre les làmines de plàstic de la persiana. Sara, Sara, digue´ns també si podies dormir quan tancaves els ulls a la nit, si comptaves les galetes que li havies deixat al teu bebè, si pensaves que la llet del biberó es podia descompondre abans que la fes servir.

Qui ets tu, Sara? Quant de temps vas calcular que sobreviuria la teva filla? Quant creus que podràs sobreviure-la tu?