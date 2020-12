I el Rei i la Fiscalia no diran res?

Davant els reiterats pronunciaments colpistes (i feixistes) de diversos militars en la reserva i de les cartes que els militars nostàlgics del franquisme han enviat al Rei, Felip VI de Borbó no dirà res? Les cartes adreçades al Rei per militars jubilats acusen el president del Govern «socialcomunista» espanyol, Pedro Sánchez, de fer perillar la unitat d´Espanya.

Cal recordar que amb motiu del referèndum de l´1 d´octubre de 2017, en menys de 48 hores, el rei Felip VI va fer un discurs molt dur, censurant el Govern català i els qui vam anar a votar lliurement. Van ser unes paraules, evidentment, gens neutrals, com se suposa que hauria de ser l´actuació del Rei d´Espanya. Han passat més de 48 hores de les afirmacions dels militars en la reserva i el Rei, que tant es va afanyar a sortir a la televisió a condemnar el referèndum de l´1 d´octubre, encara no ha condemnat ni ha dit res en relació amb el «soroll de sabres» d´aquests militars franquistes.

D´altra part, la Fiscalia (¿de quién depende?) s´ha afanyat a recórrer el tercer grau penitenciari als presos polítics catalans per «prematur» i ha anul·lat, com a escarment o venjança, els permisos que els corresponien (per dret, no per magnanimitat de la justícia), per l´article 100.2 per poder treballar, cuidar els seus familiars o fer voluntariat.

Fins al moment d´escriure aquestes ratlles, la Fiscalia, com el Rei, tampoc no s´ha pronunciat sobre la decisió dels militars retirats d´«afusellar 26 milions d´espanyols», una afirmació que és un evident cas de delicte d´odi i de genocidi. Ja m´imagino com de ràpidament hauria actuat la Fiscalia si el Govern de la Generalitat de Catalunya, o qualsevol polític independentista, hagués dit que calia afusellar el Rei o els militants del PP, de Cs o de Vox. Els autors d´aquesta afirmació ja estarien a la presó. Només cal recordar el cantant Valtònyc, condemnat a tres anys i mig de presó pel contingut de les seves cançons, que han estat considerades delicte per enaltiment del terrorisme, injúries a la corona i amenaces a Jorge Campos, president del Círculo Balear.

Només la ministra de Defensa, la Sra. Margarita Robles, ha denunciat el xat dels militars que parlen d´afusellar 26 milions d´espanyols. La Sra. Robles ha presentat un escrit a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, en què lamenta «manifestacions que repugnen al respecte de gent en una societat democràtica».

Per això, el silenci (fins al moment d´escriure aquestes ratlles) del Rei i de la Fiscalia com l´hem d´interpretar? Haurem de fer cas del refrany popular que diu que el qui calla atorga?