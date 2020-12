Ser soci del GEiEG Catalanista entristida

Soc un mal soci del GEiEG. No sé ni on guardo el carnet, ni si és vàlid. Fa anys que no trepitjo cap de les seves instal·lacions. No sé si m´enganyo, però crec que els mals socis som necessaris, i potser gràcies a nosaltres altres poden gaudir dels serveis del club, i això em reconforta. Només amb les quotes dels qui més usen les instal·lacions no és suficient per mantenir-les.

L´any passat, com faig cada any, em volia donar de baixa. No ho vaig fer. Va arribar el fatídic 2020, i amb el Gloria, el Ter va malmetre les instal·lacions de Sant Ponç. Penso, i tu que volies donar-te de baixa! Ara es necessiten més socis que mai! Després d´arribar la covid-19 les baixes de socis augmenten, el club està ferit. Estem a finals del fatídic any. Què, Josep? Et tornes a plantejar, un any més, donar-te de baixa del GEiEG? Segurament és el que hauria de fer. Però he decidit un any més continuar sent un mal soci. Ja vindran temps millors.

En la meva opinió, els partits independentistes ho teniu difícil en aquestes properes eleccions, més fotut que mai. Crec que perdreu molts votants.

Soc profundament catalanista. Pensava que tots vosaltres el que volíeu era una Catalunya lliure del centralisme, però la vostra manera de fer política no ho demostra, només voleu conservar la poltrona, manar i tenir un bon sou. Molts només heu viscut de la política i no sé si podríeu fer alguna altra cosa, o potser sí? Que us donin un lloc en una d´aquestes grans empreses, com han fet algun dels nostres dirigents de més rang.

Ens vàreu fer creure que tots anireu junts per una independència i ara resulta que tenim més partits que mai, que JxCat, que si PDeCAT, i us esteu apunyalant per l´esquena; quin resultat més trist. Quina estimació més pobra que teniu a la nostra terra. Els de la meseta, com se´n riuen de nosaltres!

Al principi de la pandèmia, davant de totes les meves amistats us vaig defensar a capa i espasa. Pensava que fèieu el millor que podíeu i sabíeu. Ara resulta que molts petits comerciants estan arruïnats perquè no els deixeu apujar la persiana, per exemple els centres comercials, quan al mateix temps a altres grans botigues i sense cap control els deixeu obrir. Tots aquests petits comerciants que estan amb l´aigua al coll no us votaran, i eren els vostres parroquians més fidels, votants dels partits catalanistes. Sembla que l´abstenció serà més gran que mai i crec que us ho mereixeu.

Us heu passat hores amb els dinars nadalencs, que si 6, que si 10 persones, que si els nens compten o no, i només baralles entre partits, en uns moments en què hauríeu d´anar més junts de mai.

Si aquests dies la pandèmia està pujant, per què en aquest pont de la Immaculada no heu prohibit sortir? Francament no s´entén res.

En el Congrés es va dir que no era un bon exemple portar vestimentes i bosses cares quan la majoria de la població ho està passant tan malament. Els polítics hi sou per ajudar i governar bé, no per anar a lluir. A la majoria de vosaltres se us veu tan orgullosos que sembleu sortits d´un altre planeta.

Diuen que un poble té els polítics que es mereixen, no sé si serà veritat, però francament ara no sou els meus polítics, no em representeu. Pobra Catalunya!