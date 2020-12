Fulles sí, plàstics no Dinàmiques mentals Esgrimeixen el seu extremisme insultant els catalans

La caiguda de les fulles, cantada per no pocs poetes, forma part del cicle anual de la natura. Cada tardor, un cop han aportat les seves reserves a les branques, ad?qui?reixen tonalitats ocres i els arbres se´n desprenen, per facilitar l´entrada dels dèbils raigs de sol a través de les seves branques des?pu?llades durant l´hivern.

Aquest bell fenomen hauria de ser un ritual per tots aquells pobles i ciutats que ofegats per l´asfalt viuen d´esquenes a la natura. Però curiosament, en arribar la tardor, són molts els ajuntaments que ja tenen a punt el seu arsenal per atacar aquesta dolça plaga: carretilles, cotxes escombra, bufadors sorollosos... destrueixen sense pietat la delicada alfombra.

Quan observo la quantitat de plàstics, llaunes, tetrabrics (trist testimoni de la poca cultura del país) escampats arreu, en cunetes de camins, pàrquings oberts etc. em pregunto per què no dediquen aquesta inversió i aquesta energia a recollir-los i deixen que les fulles se les endugui el vent... O és que les fulles embruten i els plàstics, no?

Els científics han identificat quatre tipus bàsics d´ones cerebrals (Beta, Alfa, Theta i Delta), que es corresponen amb els quatre nivells d´activitat cerebral. La freqüència de cada tipus d´ona cerebral es mesura en cicles per segon. Una persona al nivell Alfa (8 a 12 cicles per segon), és quan està mig endormiscada. Al nivell Beta (14 a 40 cicles per segon) és quan està activa. El normal és 21 cicles per segon. La bona salut, la intel·ligència i la concentració es troben per sota de 19 cicles per segon. L´excitació provoca un augment de la freqüència a 25 o més. Això comporta mala salut, falta de concentració, i el sistema immunològic es debilita.

Al cervell hi tenim dos hemisferis. L´esquerre, més analític. És l´encarregat de la part més racional, la lògica, treballa amb paraules. El dret, més holístic, s´encarrega de les funcions creatives, és més intuïtiu, perceptiu, treballa amb llenguatge metafòric i simbòlic, amb imatges. La connexió dels dos hemisferis cerebrals abasta la globalitat del món i ens sentim en harmonia.

El «Mètode Silva» ens ensenya, a través del procés meditatiu i de la relaxació controlada, a activar l´hemisferi dret i accedir al nivell Alfa. Quan un està al nivell Alfa, 10 cicles per segon d´activitat cerebral, la relaxació i la concentració augmenten, i la ment tendeix a separar-se del cos i de la intel·ligència corporal. Els problemes psicosomàtics, mitjançant la separació produïda en Alfa, es poden resoldre per si sols. La finalitat de l´hemisferi cerebral dret és la creació. És la nostra connexió amb un món més allà del món físic. És un món creatiu d´on vàrem ser formats.

La festa de la Constitució ha sigut el reflex del pensament u?nio?nista espanyol, en què la seva doctrina basada en la repressió va deixar en tots els seus actes la petjada de les seves intencions, més antidemocràtiques que fins avui coneixem. Per ells el passat nazi simbolitza l´esglaó pretès per dominar els pobles. Són poc recurrents, en voler desenterrar el nazisme, mitjançant les actituds manifestes en totes les manifestacions on s´impliquen. Ja seria hora de canviar el xip de memòria dels visionaris del segle XX i centrar-se a colpir la democràcia dels valors més fonamentals que ens manquen.

No pot la jurisdicció governamental, fer la vista grossa davant els actes esgrimits en la respectada festa de la Constitució, on la convivència dels pobles es veu alterada amb les consignes del Tercer Reich. Hem de considerar-ho com un fet puntual dels partits d´aquesta lacra, sembradora del l´odi envers als territoris que cerquen ser lliures.

Els fets ocorreguts han de ser denunciats i jutjats, com a ultratge a la societat, i per la gravetat de sedició, més que justificada, pel que s´ha vist per TV i premsa. Si no es fa, es demostrarà la tolerància, com la por, als poders franquistes que existeixen.