Sintaxii sindèresi

La fórmula «familiar o proper» constitueix una manera de dir-nos que fem el que ens doni la gana i de delegar per tant en els contribuents una responsabilitat governamental, encara que guardant la roba per, si al gener arribés la catàstrofe, poder assegurar que vam ser avisats.

- T´ho vaig dir.

En alguns matrimonis s´usa molt la fórmula del «t´ho vaig dir». Hi ha parelles que els seus membres viuen per tenir raó permanentment davant el cònjuge. Comptabilitzen els «t´ho vaig dir» com es comptabilitzen els gols en un partit de futbol. A final d´any solen posar el comptador a zero. Jo he sentit, en una vetlla, llançar un «t´ho vaig dir» al mort. Provenia de la seva vídua, que d´aquesta manera guanyava definitivament la partida.

Les relacions que els polítics en general han començat a establir amb els votants s´assemblen una mica a la d´aquests matrimonis. Quan ens asseguren que podrem sortir d´una ciutat confinada només per sopar amb familiars o persones properes, estan dient en realitat que no podrà abandonar aquesta ciutat ningú, excepte aquell que l´abandoni. En altres paraules: que podrem abandonar-la i no abandonar-la. D´aquesta manera, les autoritats sanitàries tindran raó tant si la corba augmenta com si disminueix.

Quan Casado es mostra simultàniament com un líder de dreta i d´extrema dreta, pretén, igual que determinats antibiòtics, cobrir un ampli espectre. Intenta servir per als mals de cap i per als de cor. Procura, un cop més, nedar i guardar la roba, que és el mateix que fan, en fi, els seus portaveus, els que aproven i desaproven alhora que una banda de facciosos armats pretenguin afusellar 26 milions d´espanyols.

Segurament no caldrà que ens afusellin perquè, entre uns i altres, ens tenen confosos, que ve a ser una manera d´estar fora de joc. Es comença perdent el sentit de les paraules i s´acaba perdent el sentit de la realitat. Els nostres líders estan en això: que perdem el sentit de la realitat. I han descobert que per a això no cal executar ningú, sinó posar bombes als baixos de la sintaxi i de la sindèresi.