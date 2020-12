L’empresa demanda enginyers: l’Enginyeria és un grau!

És una realitat que el sector empresarial del nostre territori demanda, dia sí i dia també, professionals de l´enginyeria. El mercat laboral experimenta una manca, notable, de nous enginyers/es o, el que és el mateix, de graduats/des en enginyeria. La creixent oferta de llocs de treball demandats per part de les empreses no es correspon amb les insuficients titulacions d´enginyers de les promocions que surten de l´Escola Politècnica Superior de Girona.

Aquesta mancança es constata cada any en el Fòrum Industrial, que organitza des de fa més de 20 anys l´Associació d´estudiants de l´EPS al campus de Montilivi. Les empreses presents a l´esdeveniment, ?que aquest any s´ha fet de manera virtual? demanen directament als estudiants que s´apropen als seus estands que els deixin el currículum.

L´Escola Politècnica Superior de Girona està formant un bon nombre de professionals en els diversos graus en enginyeria: mecànica, química, electricitat, electrònica industrial i automàtica, agroalimentària, biomedicina, informàtica, tecnologies industrials... Aquests graus universitaris donen una formació general completa i atorguen el títol d´enginyer que dona accés al mercat laboral, i que estan al nivell 2 del MECES (Marc Espanyol de Qualificació per a l´Educació Superior) i equivalen al nivell 6 de l´EFQ (European Qualification Framework) com la resta d´enginyers europeus, i que habilita els enginyers graduats a accedir als nivells A de l´administració.

A Europa l´experiència laboral i professional té molt valor, fins al punt que l´habilitació professional depèn moltes vegades d´aquesta experiència i no dels diplomes i títols. Les nostres empreses fan la tria de candidats en funció dels coneixements i experiència per desenvolupar les feines inherents al lloc determinat a ocupar. Aquest punt els és de vital importància perquè, en un temps de formació molt curt, el candidat encaixi, sumi i aporti valor a l´equip.

L´enginyeria és un sector amb una evolució constant que requereix una formació continua i diversa, però sempre en allò que les empreses necessiten en el seu dia a dia, d´innovació permanent. Un graduat en enginyeria té la formació i competència adequada per treballar i desenvolupar les tasques que exigeixen les empreses del nostre territori. La formació d´especialització, reglada o no, els màsters, postgraus, assistències a seminaris, xerrades etc. ja vindran en funció de les necessitats específiques de l´entorn laboral o professional en què es desenvolupin.

Cal recalcar als nous graduats en enginyeria, tant se val si tenen atribucions o no, que seran contractats com a enginyers de ple dret, per qualsevol sector sigui a l´empresa, administració, docència, professió lliberal... La majoria dels graus en enginyeria que s´atorguen a l´Escola Politècnica Superior de Girona, habiliten, entre altres funcions, per elaborar i signar projectes.

La nostra societat necessita que potenciem la formació de bons professionals tecnològics, homes i dones, tant de formació professional com de graus universitaris, que després, segons la seva realitat laboral i professional, ja s´especialitzaran, fent postgraus, màsters concrets, etc.

Una assignatura pendent és acostar l´enginyeria al col·lectiu femení. Les empreses necessiten enginyeres, sense elles la revolució de la tecnologia que ve, no és possible. Des del nostre Col·legi estem portant a terme diverses xerrades sobre l´enginyeria, en general, als instituts gironins, que duu a terme una de les enginyeres col·legiades per tal que els nois i noies visualitzin i escoltin les vivències i l´experiència d´una enginyera en el món pro?fessional i ho relacionin com un fet quotidià.

El grau en enginyeria dona el títol d´enginyer, que habilita segons la legislació vigent a exercir la professió d´enginyer tècnic industrial. És a dir, l´enginyeria és un grau!