El TC i la llibertat d’expressió

Ja fa anys que el Tribunal Europeu de Drets Humans ha tombat sentències del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional per ser contràries a la llibertat d´expressió. La més recent és de l´any 2018 i ens toca de prop: els protagonistes van ser dos gironins -Enric Stern i Jaume Roura- que van ser condemnats per cremar fotos del Rei en una manifestació a Girona l´any 2007. Van haver de passar més de deu anys perquè el Tribunal d´Estrasburg recordés que la condemna no era proporcionada ni necessària en una societat democràtica, que l´acte va ser part d´una crítica política, i que no anava més enllà d´un cert grau permissible de provocació per transmetre un missatge crític. Uns anys abans, el mateix tribunal europeu va absoldre Arnaldo Otegi, condemnat per acusar el rei d´Espanya com a «cap dels torturadors». La sentència tornava a prioritzar la importància de la llibertat d´expressió i la crítica política. Ahir, un Tribunal Constitucional dividit va decidir que instar a cremar la bandera d´Espanya suposa un delicte d´ultratge a la bandera. Espero que el condemnat, un sindicalista gallec, porti el cas a Estrasburg. Probablement d´aquí a uns anys, quan els magistrats que avui l´han sentenciat ja estiguin jubilats, veurem una nova condemna a Espanya per vulnerar els drets fonamentals. Esperem abans que el Congrés elimini aquest delicte del Codi Penal. Criticar, ofendre o enriure´t dels símbols o institucions d´un país mai hauria de ser delicte en una democràcia que es qualifica d´avançada.