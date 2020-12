Estació d'autobusos de Figueres, brutícia, abandonament i inseguretat

Manuel Vázquez Rodríguez Caldes de Malavella

Aquesta és una crida d'atenció desesperada, desesperada perquè ja no sabem on ni a qui acudir. Es tracta de l'estació d'autobusos de Figueres. Sabuts són des de fa anys la brutícia, la deixadesa, l'abandó i la inseguretat d'aquesta estació d'autobusos, només cal entrar a la web i llegir les ressenyes dels usuaris. Faria bé de passejar-una mica per allà la senyora alcaldessa, Agnès Lladó i Saus (ERC), però, és clar, per a això caldrà esperar a les properes eleccions municipals. Tant els usuaris com els conductors estem farts de denunciar-ho a l'Ajuntament i a la concessió, i ni cas.

És de vergonya la deixadesa i la brutícia dels lavabos, a les andanes és impossible de caminar-hi per les defecacions dels coloms, amb la qual cosa els viatgers van per les vies dels autobusos amb el conseqüent perill d'atropellament. Penso que tant els usuaris com conductors ens mereixem unes instal·lacions dignes, els viatgers perquè paguen un servei i els conductors perquè tot treballador té dret a unes mínimes garanties d'higiene i és evident i notori que a l'estació d'autobusos de Figueres no es compleixen.

Cal renovar les institucions de l'Estat

JOSEP MARIA BOSCH girona

Fa pocs dies ha fet 45 anys de la mort del dictador genocida. Si mirem enrere, veurem com ha canviat la societat; en general en sentit positiu. Però l'evolució de les institucions de l'Estat no hi ha ajudat gens: n'hi ha dues que s'han actualitzat, el Congrés i l'e xèr cit, sí€ aquell exèrcit colpista ha anat evolucionant, gràcies es pecialment a en Narcís Ser ra: suposo que continua -de por tes endins- amb actituds no gaire correctes; però, de portes en fo ra, s'ha modernitzat, bo i participant tant en missions humanitàries i de garantia de la pau a l'exte rior com en ajudes vàries a l'inte rior.

Pel que fa a la resta d'institucions, l'Audiència Nacional segueix quasi igual que els TOP (Tribunal de Orden Público) del franquisme i el Senat no serveix per a res, com no sigui com a «cementiri d'elefants»; lloc on els polítics que ja no «pinten res» cobren un bon sou. En els dos casos, proposo la seva eliminació, igual que el CGPJ, per les seves lluites partidistes i la seva nul·la direcció.

La Fiscalia i la Judicatura en general tenen dos problemas molt greus: la falta de productivitat del seu personal, en totes les categories (recordem aquella famosa a nèc dota d'una noia de Girona, quan el personal de suport va passar a dependre de la Generalitat) i un vergonyós tribut de fiscals i jutges a les seves ideologies polítiques. Proposo millora de l'efectivitat del personal i deixar ideologies a banda quan s'actua: fiscals i jutges tenen molt bona pre pa ració i això els ha d'ésser ben senzill.

Forces i cossos de seguretat de l'Estat tenen un gravíssim problema de formació, degut al baix nivell que es demana per accedir als cossos i a uns comandaments força inadequats: les actuacions del Primer d'Octubre, tant en el camp professional (càrregues contra el poble) com personal (actuacions als hotels on s'allotjaven i als vehicles en què es desplaçàven), van avergonyir el país, fins al punt que, al migdia, se'ls va haver de fer retirar. Proposo formació, formació i formació€ i augmentar el nivell d'exigència d'accés.

Però si hi ha una institució que reuneix tots els problemes i l'actuació de la qual és escandalosa, és el Tribunal de Comptes... pel que proposo la seva reconstrucció, començant de zero€ Però d'aquesta institució en parlarem un altre dia.

Resposta de l'hospital Trueta

Gloria Padura Directora. Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta

Benvolgut Sr. Prat,

En relació amb la carta al director que es va publicar al Diari de Girona el dia 12 de desembre amb el títol «Queixa a l'hospital Trueta», volem constatar que la carta de citació que tenia per a aquell dia, no era per a una visita a la Unitat del Dolor, sinó que l'havien de visitar a Neurofisiologia, que efectivament és a la planta baixa. És probable que vostè no s'adonés d'a questa circumstància, ni a la citació impresa que va rebre ni a la indicació que va sortir a la pantalla del control d'arribada quan va passar la targeta sanitària.

També us informem que a l'entrada del centre hi ha un punt visible d'informació amb personal d'atenció a la ciutadania que en qualsevol moment pot orientar els nostres usuaris.

Suport a les illes Canàries

josep lluís sanz cristià girona

Trobo a faltar notícies de les Illes Canàries. He tingut la sort de conèixer 4 de les set illes canàries, o vuit si comptem la Graciosa, i si la salut i la covid m'ho permeten, espero conèixer la resta.

Em fa la sensacio que, com que són lluny, no ens afecta gaire. Això ja diu alguna cosa de la nostra solidaritat i de la nostra consciència social.

És una terra fantàstica amb una gent que destaca per la seva amabilitat. Ara ho estan passant molt malament i veig poques ganes de parlar del tema.

Ho estic passant com ells, ja que tinc amics a totes les illes on he viatjat.

No nomes s'ha de parlar de Canàries quan emergeix una illa a la restinga.