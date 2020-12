Més drogues, més virus

La histèria ha pres possessió de la pandèmia, fins i tot en països com Alemanya que tot ho feien bé. Les pantalles de televisors i mòbils s´han inundat d´experts ordenant la detenció absoluta del planeta, encara que sense aclarir d´on creuen que surten els seus sous. Potser tinguin raó en els seus diagnòstics, fins i tot en els seus pronòstics, potser s´agrairia alguna solució que no consistís a matar d´inanició els que es pretén salvar del contagi. Un seguidor de Jonathan Swift advertirà una correlació entre la profusió asfixiant de professionals sota l´epígraf genèric d´epidemiòlegs, i l´auge desbocat de la tercera onada que munta la segona. A falta de saber què passaria si callessin, hi ha precedents.

Abans de la guerra contra el virus, Occident va lliurar-ne una altra i també a mort contra les drogues. Des de l´acollidora Casa Blanca, aquell entranyable matrimoni format per Ronald i Nancy Reagan va decidir combatre el narcotràfic fins a la seva extinció. Dels llavis de la senyora presidenta emanava el lema publicitari «Just say no», perquè aquesta simple negativa curaria les addiccions. Estats Units va nomenar un tsar antidroga i, per si els sona d´alguna cosa, el país es va omplir d´experts amb solucions infal·libles.

El resultat de la lluita contra la droga va ser un interrogant, perquè l´estem perdent. No cal demostrar que hi ha tanta droga com en els vuitanta, que ara es conviu amb ella perquè no està de moda combatre-la, que els experts són els primers interessats a mantenir el conflicte del qual depenen els seus sous. Creen mercat, per dur que sembli. En una altra absurda guerra contra el terror, la multiplicació de càrrecs antiterroristes fomenta el terrorisme, en atenció al principi que la burocràcia sempre omple el recipient disposat per contenir-la, per molt que s´ampliï. Més drogues i més virus perquè, a més, els confinaments en curs salven vides de la covid però no d´altres malalties.