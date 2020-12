Manuel Marchena vol liquidar Pedro Sánchez

Manuel Marchena, un home de l'extrema dreta, vol ser el president del Govern espanyol. No es tracta que vulgui presentar-se de cap de les candidatures del PP o de Vox, és obvi que ho tindria fàcil i aquests partits li farien un lloc segur. El problema és que vol ser president de govern sense presentar-se a cap elecció democràtica. Ara mateix dirigeix l'apolítica a Espanya. Un bon grup de militars franquistes vol tombar el Govern d'esquerres espanyol. Ho fa de manera matussera sense que la ministra de defensa, Margarita Robles faci res. No s'atreveix, té por. I si descobrim que Narcís Serra no va canviar l'exèrcit? Mentrestant tothom està esgarrifat.

Mentrestant la cúpula judicial va posant pegues a tots els intents de posar d'acord l'esquerra espanyola amb les esquerres perifèriques. Ho van fer als dies de la moció de censura i ara han fet dos moviments per aturar la votació favorable d'ERC i de Bildu als pressupostos. Un primer és acarnissar-se amb els presos republicans catalans negant-los el tercer grau. Més greu encara tenint en compte que amb el virus les seves condicions a les presons són infames. Amb això intentaven que ERC canviés el vot al debat de pressupostos. El segon moviment és tornar a jutjar Arnaldo Otegui. Resulta que el van jutjar i el Tribunal Europeu dels Drets Humans li ha esmenat la plana al TS. En un país amb jutges decents aquests haurien presentat la dimissió del seus càrrecs al TS i se n'haurien anat a fer de jutge de poble. Això sí, si tinguessin decència. Un tribunal superior els ha dit clarament que són mals jutges i que no saben ni de dret ni de justícia. Doncs no. Ara per intentar enfurismar els militants i votants de Bildu, diuen que repetiran el judici! Són capaços de condemnar-lo a més anys. No li perdonen que fos un dels protagonistes d'acabar amb ETA.

Tot això cal llegir-ho amb una mica de perspicàcia, Marchena i Cia, fan tots aquests moviments impropis de jutges per intentar liquidar a Pedro Sánchez. No cal ser un gran expert en política, en la primera lliçó de correlació de forces cal tenir present que la judicatura és un element clau de l'hegemonia, com ens deia Gramsci. I que l'objectiu a batre és el govern «social-comunista» com diuen els militars. Potser que facin una llei de memòria democràtica que digui que quan un militar a la reserva faci declaracions feixistes se li pugui treure la pensió i les medalles. Quan va començar a desenvolupar-se l'ampli moviment republicà a Catalunya, gent amb pocs coneixements polítics deien que havíem despertat el monstre, en aquest mateix diari deia que si s'havia despertat era perquè estava viu i que no aniria solament contra els catalans, sinó contra qualsevol roig o simplement rosadet espanyol. Doncs així estem. El monstre té rostre.