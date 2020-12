Hauran vist les imatges de la sagnant disussió de Pablo Iglesias contra María Jesús Montero en un saló del Congrés, i hauran coincidit amb Cuca Gamarra en què aquest Govern és una ruïna. En efecte, la portaveu del PP va ser nomenada després de la pacífica destitució de la gentil Cayetana Álvarez de Toledo, que es va acomiadar del càrrec amb una roda de premsa al mig del carrer en la qual amistosament va adjudicar totes les covardies imaginables a la cúpula dels populars, acusada amb tota amabilitat de retallar la llibertat d'expressió.

L'estampa d'Iglesias discutint contra l'altra Montero val la dimissió, i potser la presó, del Govern en ple. Com no esclatar en ira en comparar aquestes querelles intestines amb l'atmosfera bucòlica que regnava entre Soraya Sáenz de Santamaría i Dolores de Cospedal, tan compenetrades que ni tan sols necessitaven saludar-se, a més que es comunicaven a través del petit Nicolás i del comissari Villarejo. I en un article amb pretensions de transversalitat, no pot ometre's l'harmonia regnant en els governs del president González i el vicepresident Guerra, que s'estimaven a mort i van estar a punt de demostrar-ho.

Iglesias disputant amb Montero avergonyeix un país al complet però, tot i que ja res importa perquè no recordem com era la vida abans del coronavirus, hem de resignar-nos al fet que no tornaran els temps de governs tan sòlids que Ana Botella de Aznar desterrava a Francisco Álvarez Cascos de La Moncloa per gosar divorciar-se. Allò era un país pròsper, amb Rodrigo Rato timonejant l'economia al crit d'«els pisos són cars perquè algú els compra». Espanya s'ha de conformar ara amb un executiu pedaçat, que dura un any més del que s'havia pronosticat i sobretot desitjat. Sort que la crítica disposa d'un argument infal·lible. En cas de dubte, bastonejar Podem.