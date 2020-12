El Govern no governa

Cada cop que s'ha de prendre una decisió delicada, difícil, valenta i necessària, el Govern no sap què ha de fer. Per no saber, no sap ni com ha de comunicar les no decisions, que és el que acaben essent. Els ciutadans assistim, perplexos, als actes i entreactes previs a les rodes de premsa. Que si avui comunicarem les mesures; que si ara hem suspès la reunió del Procicat; que ho direm avui o demà... bé, no, serà avui, com a molt tardar demà a primera hora. I arriba la primera hora de demà, després d'una setmana de xifres i indicadors que no paren de créixer, d'experts alertant de la situació que ens ve a sobre i reclamant contundència, i el Govern fa tot el contrari del que tothom pensa que farà i el sector sanitari vol que faci. Ni tan sols deixa les coses com estan. Lluny de restringir mobilitat, l'obre. Confinament comarcal en comptes de local; obertura a les famílies a viatjar a les segones residències; mobilitat permesa per anar a visitar parents. Si, rebaixen de 10 a 6 les reunions (excepte durant les festes) i escanyen una mica més els bars i restaurants. Algú ha especulat que l'actitud es deu a la por a uns mals resultats electorals. Si és així, no han entès quina és la seva feina, ni que si es fa bé, o s'intenta, l'efecte electoral pot ser el contrari del que pensen. El que sí està clar és que no governant, no guanyaran.