Quan et fas a la idea que és impossible no decebre a algú, alguna cosa passa en la teva vida. El que passa, potser, és que et deceps a tu mateix. Hi ha gent que gaudeix d'una acceptació gairebé universal, però que en el més profund de si mateixa es detesta. L'hi vaig escoltar l'altre dia al meu dentista, mentre em netejava la boca, és a dir, les dents: la calavera, en fi.

-Tothom m'adora -va dir-, els meus fills, les meves nores, els meus pacients, els meus amics...

Vaig mirar de fer-li saber amb un gest dels ulls que també jo l'adorava per por que em fes mal.

-Però jo no em suporto -va continuar-. De vegades em venen ganes de reunir a tothom per confessar. Glopeja.

Em vaig esbandir la boca una mica preocupat per l'estat d'ànim de l'home en les mans del qual em trobava.

- ¿Queda molt? -li vaig preguntar.

-No, acabarem de seguida.

Mentre tornava a introduir els ferros a la boca oberta de bat a bat, va tornar a l'assumpte de la decepció per analitzar-lo des de diversos punts de vista.

-Jo volia dedicar-me a la investigació -va concloure a la fi- i ja em veus, netejant dents. Beus molt te?

Vaig assentir amb un lleuger moviment de cap.

-Doncs controla-ho perquè el te tenyeix l'esmalt.

Vaig sortir de la consulta del dentista i vaig acudir directament a la de la psicoanalista, doncs havia organitzat les cites perquè encaixessin i perdre menys temps. Em vaig estirar al divan i vam romandre uns minuts en silenci. Finalment li vaig preguntar si ella s'havia decebut a si mateixa.

-Aquí no es parla de mi, sinó de vostè -va dir-. Què contesta això? ¿S'ha decebut a si mateix?

Vaig preferir no respondre per l'agressivitat amb la qual ho havia plantejat. Ja a casa, mentre m'observava detingudament les dents (és a dir, la calavera) davant del mirall del lavabo, vaig repassar la meva vida i vaig completar la idea de la primera línia: que quan t'adones que resulta impossible no decebre a algú, et deceps a tu mateix.