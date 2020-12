Lamentablement, la complicació que s'ha generat per a la vida de moltíssimes persones per la manca d'atenció, per la inexistència de diligència i manca d'eficàcia de molts serveis públics, i el drama de no sentir-se atesos ni saber quan ni amb qui han de parlar, és una situació que no es pot silenciar ni l'hem de justificar o aguantar. Certament que la declaració de l'estat d'alarma, amb motiu dels problemes sanitaris que estan afectant la vida i l'economia de tota la societat, estan posant de relleu la debilitat de les nostres estructures socials i la manca d'eficiència de les burocràcies administratives.

Dia rere dia, són moltes les persones que busquen respostes i solucions als seus problemes i se senten absolutament desprotegides, ignorades i maltractades per unes administracions que no estan a l'altura de les seves responsabilitats, tot creant angoixa i desesperació en molts casos. Quan ni tan sols són ateses telefònicament per persones humanes, quan troben tancades les portes dels organismes públics, quan ni es donen cites prèvies, quan tots els tràmits s'exigeixen per via telemàtica, tot i que hi ha encara moltes persones que no tenen accés als mitjans necessaris, els problemes s'incrementen exponencialment.

Val a dir que els responsables dels organismes públics, com la Seguretat Social, el Servei Públic Estatal d'Ocupació, i d'altres, potser tenen bona voluntat, però la realitat és massa sagnant, i no es pot ometre la imperiosa necessitat de posar remei al drama existent. Calen més mitjans materials? Calen més empleats?

La manca d'humanitat, la indiferència i la despreocupació respecte als nostres conciutadans i les seves necessitats, amb unes administracions burocratitzades i robotitzades, ens aboquen a un panorama que oblida els dos requisits essencials de la convivència social, i que són la compassió i la solidaritat. Si seguim per aquest camí, de manca d'empatia i de relació humana, i no es posa remei urgent, la inseguretat social i la manca de pau social estaran a l'ordre del dia. Un estat social i democràtic de dret que proclama com a valor superior la justícia no pot permetre la ineficiència i el mal funcionament de les seves administracions. Que els responsables prenguin bona nota, perquè els ciutadans no tenen per què suportar tanta ineficàcia.