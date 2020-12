El puigdemontista Consell per la República invoca el «desbordament democràtic» com a via segura cap a la República, però aquest cap de setmana l'única provatura de desbordament l'ha protagonitzat la dreta espanyolista en forma de manifestacions rodades per exigir l'escola en castellà a Catalunya o, el que és igual, revertir la immersió lingüística nascuda i crescuda amb tant de consens. Les caravanes de cotxes amb banderes tenen l'avantatge que no calen gaires participants per muntar un gran espectacle. Basten uns centenars de vehicles per organitzar un bon col·lapse. Els pagesos van ser els primers a demostrar-ho amb les seves tractorades reivindicatives. Si amb dues dotzenes de convocats ja s'aconsegueix l'efecte, què no farien els centenars de milers de catalanistes de totes les tonalitats, de l'autonomisme estatutari a l'independentisme rupturista, si es posessin d'acord per replicar amb idèntiques armes? Quina dimensió tindria la marxa lenta de vehicles amb senyeres si hi participessin tots els que volen mantenir i fins i tot aprofundir el model lingüístic de l'escola catalana? I tots els qui consideren que la llengua amenaçada és la de Verdaguer i no la de Cervantes? I tots els que són conscients de la distància entre la sentència del 25% i la realitat de les aules? Però la competició entre Junts i Esquerra sobre el millor camí per arribar a Ítaca gasta totes les energies en paraules feridores mentre la resta del catalanisme se n'aparta perquè no els esquitxi la sang. Que els protagonistes de la manifestació en defensa de l'Estatut i de les Diades cedeixin el carrer als partidaris del «castellà sempre i català de vegades» no s'explica només per la dinàmica electoral que tot ho enterboleix; també pot atribuir-se a un cert enlluernament que confia la solució de tots els problemes a la República ineluctable. Potser el dia que baixin de la figuera i tornin a lluitar per l'escàs autogovern realment existent (una cosa no treu l'altra) ja serà tard per revertir els estralls. Aspira al màxim però no deixis la feina.