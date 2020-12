Contra Trump seguim vivint millor. Faci la prova, miri la portada de qualsevol mitjà de referència nord-americà i comprovarà que el bufó exerceix encara de protagonista en el fulcre de la democràcia mundial. La revista Time ha nomenat obligatòriament Persona de l'Any Joe Biden, però amb la insultant particularitat que no s'ha atrevit a premiar-lo en solitari. Li concedeix el guardó ex aequo amb Kamala Harris, que per descomptat el mereix més que el president, però aquí es tracta de constatar una humiliació sense precedents.

La base de la democràcia no és l'elecció a través del vot, això pot aconseguir-ho fins i tot un referèndum il·legal, sinó la successió pacífica en el poder després de l'acceptació de la derrota pel sortint. És clar que Biden no succeirà, ni substituirà ni tan sols suplantarà Trump. Bastant en tindrà amb desallotjar-lo de la Casa Blanca, gràcies al múscul policial. Culminarà així el trànsit de la puerilitat a la senilitat, encara que sense modificar l'edat de titular.

Trump segueix però no tornarà, encara que serà enyorat pels qui es resisteixen a enterrar el padrastre, després de matar-lo metafòricament. The Donald ha estat un excel·lent negoci per als seus enemics, el gras New York Times va acomiadar el seu cap d'opinió per atrevir-se a publicar un article favorable a les tesis presidencials. Trump tampoc acabarà a la presó, frustrant així el desig dels que aspiren a seguir esprement la seva figura. El monstre es reencarnarà en un altre fenomen, probablement una dona. Com bé diu Alexandria Ocasio-Cortez, futura presidenta nord-americana, «saps quants Trump estan esperant?» Resulta esperançador que la congressista Demòcrata mostri una sana desconfiança cap al president emanat del seu partit, formulada en condicional. «Si la vida d'aquesta gent no es fa diferent amb Biden, estem llestos». I encara que ho ignori, no es refereix únicament als americans.