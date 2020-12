Viure sense Google

Molts serveis de la plataforma Google, com Gmail, YouTube, Maps, Drive o el seu popular buscador van patir la setmana passada una caiguda global. Usuaris d'arreu del món van experimentar problemes de connexió durant prop d'una hora. Malgrat que difícilment trobarem al món una companyia tecnològica tan preparada -en teoria les nostres dades estan allotjades en servidors d'arreu del món amb rèpliques de seguretat en altres zones geogràfiques per fer front a qualsevol incidència-, el sistema va fallar. Els missatges a les xarxes socials, alguns de pànic, van mostrar la gran dependència que tenim d'aquesta multinacional. Part de l'èxit de Google rau en l'eficàcia i l'excel·lència de molts dels seus serveis, la majoria d'ells gratuïts per als usuaris. A canvi, cedim la nostra privacitat i aquesta empresa global l'explota comercialment i n'obté beneficis multimilionaris. El gegant de Mountain View fa anys que manté una relació tensa amb les autoritats europees, que l'han investigat per abús de posició dominant, el dret a l'oblit, la política de privacitat, o les pràctiques d'enginyeria fiscal. La bona notícia és que hi ha alternatives a l'ecosistema de Google. Potser no són tan populars i requereixen un esforç per part del consumidor, però existeixen. Destacable és, per exemple, la iniciativa de la plataforma Xnet. Nascuda a Catalunya, aposta per plantar cara al control que Google té sobre l'entorn educatiu gràcies als programes gratuïts que ofereix a escoles i alumnes.