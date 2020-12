Arriba un Nadal diferent, però és Nadal

Si molts dels que per aquestes festes tenim el costum d'escriure públicament sobre el Nadal, cadascun segons els nostre punt de vista personal per edat o per records, segur que mai hauríem pensat d'escriure sobre un Nadal diferent no pel canvi de costums, l'evolució dels anys o simplement per diferents etapes de la vida, si no per una cosa molt greu, l'aparició fa gairebé un any de la pandèmia.

Per això penso que no puc deixar de parlar del Nadal que ens arriba, perquè les persones creients practicants o no coneixem quin es el vertader sentit del Nadal després d'haver passat les setmanes d'advent i des de petits gairebé a totes les cases ens han ensenyat a escenificar el Nadal amb el pessebre i això ve fent-se fa moltíssims anys i acaba amb el naixement del Fill de Déu. Tots sabem les coses que vivim al llarg d'aquest esdeveniment que amb els anys com es normal ha anant canviant i majoritàriament s'han convertit en unes festes de consum però jo avui aquest tema i la meva visió sobre el mateix el deixo i vull parlar d'aquest Nadal diferent però que en el fons no deixa de ser el veritable sentit del Nadal?

Aviat farà un any que a les nostres vides ens va arribar un virus desconegut però que s'està emportant milions de persones de tot el món, dit així sona gruixut, però si ens parem a pensar què ha passat a les nostres vides és terrible, hem passat de poder fer el que tothom volia a un confinament total que ha portat a tancar bars, restaurants, botigues tot i a estar-nos a casa, això és molt greu. Mentre va durar el confinament la gent va deixar de fer moltes coses que molts les feien diàriament.

Els nens sense poder anar a escoles, la gent fent el tele-treball des de casa, en definitiva una cosa mai vista i que ha canviat les nostres vides i la nostra manera de fer i de viure, gent que han perdut la feina i tot plegat ens ha portat a una situació crítica, és com una guerra sols que no sabem on tenim l'enemic per``o la gent la continuem perdent.

Aquest Nadal ha d'arribar, això ningú ens ho pot canviar, el fill de Jesús va néixer en una cova on tan sols tenien unes robetes per embolcallar-lo i el bou i la mula per donar-li escalfor. En un racó de casa nostra fem el pessebre per petit que sigui i amb les seves figures si les tenim i si no posem tan sols el naixement que és l'esperit del Nadal amb una mica de molsa i uns brins de pi sols amb això voldrà dir «és Nadal», però un Nadal diferent.

Perquè mentre tinguem gent que pateixen, que han patit, que patiran i que molts estan en hospitals i UCIS. Amb un gran respecte pels nostres pares, els nostres avis, els nostres besavis, els nostres germans, cosins, nebots, amics. I molt especialment a tot el personal sanitari del primer a l'últim tot el que inclou la paraula Hospital, Geriàtric, Residència o qualsevol persona que estigui al nostre servei en aquests moments tan difícils us demanaria: No sortiu, poseu-vos la mascareta, fem aquest sacrifici i el nostre esforç es veurà recompensat i a part de tenir un Nadal diferent potser el gener podríem dir que hem tingut un Nadal millor -que les UCIs no estan plenes, que no hem perdut amics, i aquesta podria ser la resposta al veritable sentit del Nadal.

Quan penseu que enguany potser alguns de vosaltres no us podreu trobar amb tertúlies ni reunions familiars com altres anys, penseu que milers de famílies pagarien tenir els seus éssers estimats que han perdut sense poder-los veure, però vius, i no passar aquestes festes plorant la seva absència, pensar això fa rumiar els tenim vius, quan puguem ens vurem i ens abraçarem.

En quant a la festa dels més petits, el dia tan bonic de Reis, no us preocupeu, també seran reis especials no els veurem però els missatgers repartiran les joguines com sempre, sols els donaria un consell, sortiu al balcó amb el fanalet i crideu ben fort aquella cançó que tots coneixem: «Visca els tres Reis, de l'Orient, que porten coses a tota la gent, una botifarra per la meva mare, un porró de vi pel meu padrí...» i així anar cantant, i recordeu, els Reis són màgics.

Els petits gaudeixen del tresor més gran que ja no tenim els adults, la innocència, han conegut el confinament, han estat a casa tancats, molts no han pogut veure els avis, coneixen la paraula pandèmia, saben que es portar mascareta encara que sigui des de casa, ells per sort la il·lusió mai la perdran.

Si m'heu comprès aquest article de Nadal que no té res a veure amb altres deixeu que des del meu confinament i la meva solitud us desitgi que enguany El Miracle de Nadal ens porti la vacuna de la COVID-19. I recordeu... Nadal arriba, un Nadal diferent, però és Nadal 2020.



(*) Filla dels fundadors de la desapareguda Granja Mora de Girona