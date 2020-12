El tancament perimetral d'última hora a la Cerdanya i el Ripollès ha enganxat el sector turístic i de l'hostaleria amb un 90% de reserves, les estacions obertes i les neveres plenes. Un cop més, una nova mostra de la improvisació amb què es mou el Govern: si s'ha de tancar, que es tanqui, però els indicadors són dolents des de fa dies, de manera que les coses es podrien -o millor dit, s'haurien- de fer amb més previsió, i no dos dies abans de Nadal. Aquest equilibrisme que està intentant fer el Govern català entre salut i economia, amb JxCat i ERC tibant la corda un per cada costat, pot acabar tenint conseqüències nefastes. Deixar restaurants i cafeteries oberts «a mitges», fer tancar els bars dels centres comercials pocs dies després que haguessin pogut reobrir, vendre com un enduriment de les restriccions el que en realitat és una relaxació (poder-se moure per anar a segones residències és de traca)... la sensació és d'improvisació i descontrol total, i ja veurem quines són les noves mesures per Cap d'Any, que probablement s'anunciïn el 29 o el 30 de desembre.

Necessitem un Govern que tingui clares les seves prioritats. Si és la salut (a hores d'ara ningú dubta que al gener tots els indicadors estaran disparats), doncs que apliquin amb mà de ferro les restriccions necessàries i el temps que calgui. I si és l'economia, que tinguin la valentia de dir-ho i actuar en conseqüència. Però necessitem que transmetin confiança, i aquests dubtes i girs de volant a última hora no fan més que minar-la.