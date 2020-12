El somni del ratpenat

Yossi Yovel, neurocientífic de la Universitat de Tel Aviv, fa 15 anys que estudia el comportament social dels ratpenats frugívors egipcis i ha conclòs que conversen entre si i tenen quatre temes principals de xerrada: menjar, son, sexe i altres coses. «Altres coses»: parlen del temps els ratpenats, encara que no viatgin en ascensor? És desassossegant aquest «altres coses» però el més inquietant és que quan et preocupen les converses sense desxifrar dels ratpenats és perquè ja has acceptat que aquests mamífers quiròpters parlen de menjar, sexe i son com una tertúlia de sobretaula de quatre persones. Xerrar sobre el sexe i sobre el menjar està molt relacionat amb la supervivència i els dos temes es troben entrellaçats, també en els humans de països pobres i de famílies riques.

La son també és vital, però la tenim poc en compte si descomptem la quantitat de gent que pren somnífers per conciliar-lo i els sumem als que es foten cocaïna per evitar-ho. Als ratpenats la son els porta de cap. Als humans, segons l'edat. Els joves tenen somnis; la gent gran es conformen amb un per nit, que tampoc es compleix, com no es van complir els que tenien de joves. Igual el que produeix insomni és que s'arriba a gran amb tot somiat, però no amb tot adormit i d'aquí les nits en blanc.

Per tornar al tema inicial, la diferència entre els humans i els ratpenats és que quan els primers dormen bé ho fan com un tronc mentre que els segons o estan com un tronc o dormen.

Però volia parlar d'una son que va donar per a molta conversa a Espanya. Pedro Sánchez va dir fa 15 mesos que no podria dormir amb un govern de coalició amb Unides Podem i ministres sense experiència, cosa que infantilitzava. Al gener farà un any que dormen junts i Sánchez és capaç de dormir tot i les cames inquietes, l'afany d'apropiar-se tota la manta i alguns roncs del soci i dels plors de ministres sense experiència. És l'edat. O això va dir Adriana Lastra a Felipe González.