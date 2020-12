Agraïment a la sanitat pública

Francesc Coll Riera GIRONA

Fa menys d'una setmana vam dir adeu a la meva dona. Després de sis mesos d'incerteses, quimioteràpies i ingressos, el càncer se l'ha endut amb només 56 anys.

Sis mesos han sigut més que suficients per valorar l'esforç i l'empatia dels professionals de l'hospital Josep Trueta. Gràcies per acompanyar-la, cuidar-la i, sobretot, gràcies per deixar-nos estar al seu costat fins a l'últim moment, malgrat la situació actual de la pandèmia.

És per aquest motiu que volem donar les gràcies a tot l'equip d'oncologia de l'hospital Josep Trueta, especialment al Dr. Queralt, la Dra. Carbó i totes les infermeres de la 8a planta, per la seva gran humanitat.

Agrair, també, la sensibilitat i predisposició mostrada per part dels professionals del CAP de Montilivi, especialment a la Dra. Stelling, la infermera Nuria Tuneu i a l'Imma, l'assistent social.

Feina ben feta!

Jordi Cullell Romero Santa Coloma de Farners

En aquest escrit i com a ciutadà de Santa Coloma, vull agrair fermament el treball que es fa des de l'Ajuntament i particularment des de Junts per Catalunya, amb l'alcaldessa Susagna Riera al capdavant, alhora de dur a la pràctica propostes dins del seu programa electoral que beneficien el bé comú dels colomencs i colomenques.

I als fets em remeto i, és que per molt que es vol despresti giar des de certs sectors del municipi la tasca d'aquest partit, s'ha de lloar que malgrat els entrebancs que tenen dels seus companys d'ERC en l'equip de govern, estan aconseguint una lloable gestió.

D'una banda, és important ressenyar que per fi han aconseguit desencallar bona part del problema amb el polígon industrial Mas Llorenç, gràcies a aconseguir un 60% de la seva recepció per continuar amb una obra que feia anys que no avançava i que ha vist com grans empreses com Hipra eren rebutjades per ERC, per instal·lar-s'hi. Fet que s'ha vist com és un gran error i que acabarà perjudicant l'activitat econòmica del municipi.

També és important veure que bona part d'aquest ajuntament està orgullosa dels seus treballadors i, això no es fa evident amb paraules. I és que durant l'anterior legislatura es va prometre als treballadors una RVLT (Relació Valorada dels Llocs de Treball), on aquest veurien reflectides les seves funcions i capacitats de millora amb un augment de sou inclòs. Aquest tema va quedar aparcat passades les eleccions ja que ERC no en volia sentir ni a parlar i de fet va votar en contra a aquesta proposta.

Moltes gràcies Junts per Catalunya, gràcies per intentar almenys fer la feina que altres prometen però no saben fer.

Sobre les vacunes

Anna Maria Muntada Batlle Granollers

Avui que està a l'ordre del dia parlar de les vacunes voldria esmentar que aquestes passen per minuciosos controls abans de fer l'assaig en humans i que no deixa de ser una molt bona notícia tot i els recels evidents entre una part de la població. Les vacunes van ser un avenç mèdic impressionant i les que arribaran, basades en investigacions inicials de fa deu o quinze anyns, suposen un salt tan gran que fins i tot contribuiran en el tractament d'altres malalties.