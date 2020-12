Quan un any se'n va

Quan l'any 2020 se'n va envoltat d'infortuni i calamitats és moment de passar comptes i mirar enrere per comprovar la desolació escampada arreu del món. Cal conjurar-se perquè no es repeteixin els errors comesos durant la pandèmia.

Quan entrem en un nou any, el feixuc llast de malsons quotidians, records penosos i angoixes persistents no s'esvairan de sobte sinó que perdurarà la percepció de ser vulnerables i fràgils, provocada per la cruenta escomesa de la covid-19.

Quan estem a tocar d'un any nou, s'obren de bat a bat les portes de l'esperança amb les vacunes, avenços de la ciència que permetran de ben segur prevenir i, més tard, poder destruir aquest virus d'elevada letalitat, efectes col·laterals i perverses mutacions.

Quan es recuperin els trets de la nostra manera de ser i actuar, sense confinaments, aforaments controlats i horaris d'esbarjo limitats, tornarem a celebrar les trobades familiars, els àpats amb els amics i les tertúlies de sobretaula esperades.

Quan necessitem serveis sanitaris no haurem d'estar amb l'ai al cor pel temor al contagi, pel retard en aconseguir una visita a l'especialista, per la dificultat de contactar amb el metge de capçalera i per la prescripció telefònica sense exploració del pacient.

Quan a la feina s'instal·lin les mesures per evitar el risc de contagi, quan els primers símptomes de la malaltia provoquin la baixa laboral i quan es reguli el teletreball sense perjudicar la vida en família, prevaldrà la seguretat dels treballadors.

Quan la gent gran, enclaustrada en la soledat d'asils i residències, obtingui l'assistència necessària per conservar la seva salut i pugui rebre el caliu dels somriures i les paraules d'amor del seus al·legats, acceptarà amb serenitat la senectut inevitable.

Quan els polítics abandonin la pràctica d'enganyar la bona gent amb proclames quimèriques d'un demà idíl·lic que només oculta les ànsies de mantenir prebendes espúries i vassallatges als poderosos, aleshores serviran a la comunitat.

Bé, aquestes reivindicacions, entre moltes altres, haurien de formar part del full de ruta per a l'any que comença. Tots i cadascun dels mortals hauria d'apuntar-se a una croada perquè la societat s'encaminés en la direcció d'aconseguir un canvi radical.

En la fórmula popular de la felicitat, la salut acompanya el diner i l'amor. Allò de tres coses hi ha a la vida que es cantusseja sovint...

De fet, en l'àmbit personal, gairebé tothom es conformaria en no patir cap malaltia.

És a dir, si no hi ha salut per gaudir dels diners i de l'amor, aleshores bona nit viola.

A un any nefast viscut, bon vent i barca nova! L'any vinent, volem anar vent en popa!

Bon any nou!