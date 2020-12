2020... i collons

S'ha de veure l'any que deixem enrere. Quin despropòsit! És cert que generacions anteriors a les nostres ho han passat encara pitjor, suportant guerres, aguantant desastres naturals i fins i tot patint pandèmies contra les quals no van trobar cap vacuna en menys d'un any. Però -ja se sap: mal de molts, conhort de bojos. Ara bé, més enllà dels enormes beneficis que la covid-19 ha deixat per a les grans cadenes de supermercats, els laboratoris i les farmacèutiques, els fabricants de mascaretes, paper de vàter i gels hidroalcohòlics, no tot han estat males notícies. Com sempre quan els éssers humans ens veiem apurats, hi ha hagut uns quants «herois», que han mostrat tenir «pit i collons» per fer front a una situació molt desesperada. Per això voldria retre un petit, però ben merescut homenatge a alguns d'ells.

«Circ i collons» han demostrat tenir en Genís Matabosch i el seu company Joan Mompart, que en plena pandèmia no només han tirat endavant Circusland a Besalú, que ofereix al públic la possibilitat de visitar una de les col·leccions de circ més importants del món, sinó que també han sigut fidels amb la seva cita amb el públic a través del Gran Circ de Nadal de Girona, tot oferint, a pesar de totes les restriccions, un espectacle ple d'Adrenalina. El valor i l'emprenedoria d'en Genís, que en Joan li ha volgut reconèixer a través de la carta d'amor més emotiva que mai he llegit a les xarxes socials, són absolutament encomiables i exemplars, i tornen a demostrar tot el que Figueres s'ha perdut per donar-los l'esquena per les pressions de quatre suposats intel·lectuals i demagogs, que no han fet mai res més de profit que envejar les iniciatives alienes.

«Clarinet i collons» ha exhibit un altre figuerenc exemplar, l'Albert Monjó, un músic extraordinari que ha treballat amb alguns dels artistes de més renom que han visitat la Costa Brava. Quan es va assabentar de la mort del perruquer figuerenc Josep Bosch, es va presentar a la seva vídua per oferir-li la seva col·laboració en la cerimònia de comiat. I no, no va fer-ho per cap interès, sinó per saldar un antic «deute». Resulta que fa uns 9 anys en Josep l'havia contractat a ell i la seva «banda» per amenitzar la inauguració de la seva «nova» perruqueria al carrer Álvarez de Castro. A última hora, però, l'Ajuntament –en una altra demostració de la seva incapacitat per confiar en les ?iniciatives dels seus ciutadans– va prohibir l'actuació i en Josep va insistir a pagar-los almenys part dels seus honoraris. I com que no hi ha mal que per bé no vingui, aquesta negativa municipal ens ha regalat ara als assistents a les exèquies del mitòman un miniconcert molt emotiu, tot recordant les seves «estimades» Marilyn Monroe i Judy Garland. Bon Any!