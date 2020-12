La majoria de les empreses encara no sap què fer amb les seves dades. De fet, moltes organitzacions ni tan sols estan capacitades per recopilar-les, ordenar-les i tractar-les com cal. Massa sovint, el progrés depèn d'un sol líder, i s'alenteix dràsticament quan aquest individu deixa la companyia. Sigui com sigui, el problema més urgent és de caràcter quantitatiu, ja que menys del 5% de les empreses utilitzen la ciència de les dades, o data science, per obtenir un avantatge competitiu eficaç. Les raons del desastre són una inversió insuficient i la ineptitud per abordar la qualitat de les dades, cosa que desemboca en desconfiança entre els empleats, perquè la informació incorrecta genera dubtes i rebuig. Sí que hi ha exemples de companyies que estan solucionant adequadament aquest repte. És el cas d'Amazon i el seu assistent virtual, Echo Alexa. Per a aquest projecte, van treballar centenars de persones, sense reparar en despeses, comprant firmes emergents i amb la intervenció directa del seu CEO. Per guanyar més, les estratègies comercials i de dades haurien d'estar ben acoblades. Amb menys esforç, s'arriba més lluny. També es requereix que s'involucri en el canvi la plantilla sencera. I cal evitar les confusions, perquè la coordinació de les dades s'ha de distingir de la gestió de la tecnologia.