Fa pocs dies es va presentar a Girona el Centre Blockchain de Catalunya, una iniciativa liderada per la Cambra de Comerç de Barcelona, amb el suport de diferents administracions, com la Generalitat i l'Ajuntament. Desenvolupada en el sector de les criptomonedes, la tecnologia subjacent al Blockchain (garantir la veracitat de les operacions en línia sense necessitat d'intermediaris) s'estén més enllà dels diners i pot beneficiar sectors com la salut, la logística, o la identitat digital. Alguns creuen que estem davant una revolució, altres davant una nova bombolla.

A diferència del que passa amb molts equipaments públics finançats per l'administració, el director del centre, Quirze Salomó, no ha passat per cap concurs públic per accedir al càrrec. Desconec la seva expertesa en aquest àmbit, però el que sí que és pública és la seva trajectòria recent al capdavant de la cadena Nostrum. L'empresa, que va arribar a cotitzar a borsa, es va acabar liquidant després d'anys de mala gestió amb uns deutes superiors als deu milions d'euros. Diuen que el fracàs és el millor aprenentatge per assolir nous èxits. Esperem que sigui el cas. Perquè això passi serà important aconseguir la implicació de les empreses i que el nou centre, com afirma la patronal Aenteg, no esdevingui un consumidor net de recursos públics.