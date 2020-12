El repte de la neteja

S'acaba, per sort, un 2020 que ningú s'hagués imaginat la dimensió que ha adquirit ni les situacions viscudes. Cal esperar que aquest 2021 sigui diferent. Per poc que sigui, segur que serà millor. No costarà gaire. És l'hora de plantejar-se també alguns reptes ara que entrarem en aquest nou any. Per exemple, a la ciutat de Girona, ens hauríem de conscienciar col·lectivament de la importància de tenir els carrers nets. Concretament, dels voltants dels contenidors de brossa. Fa autèntica pena veure en determinats dies de la setmana la imatge que ofereixen els contenidors i les voreres. Alguns estan rebentats i la brossa està escampada per terra, especialment els caps de setmana. Aquí tots hi tenim una part de culpa. L'Ajuntament, per no incrementar algunes unitats, i la ciutadania per actuar de forma tan incívica deixant, moltes vegades, la brossa escampada fora del contenidor. I això, sense entrar en si fem o no correctament la separació dels residus. Aquesta és una altra història. Ara que a poc a poc es van instal·lant més contenidors intel·ligents també seria potser el moment de posar més recipients. No es pot sancionar sense abans haver fet una bona pedagogia ciutadana. Tots som responsables de la neteja de la nostra ciutat però cal que també des de l'administració s'estigui a l'altura.