Els Reis no porten indults

Una de les terribles consequències d'haver arraconat l'ensenyament religiós a l'escola és aquesta tabarra que ens donen amb l'indult dels presos. Estan confosos, és natural, no tothom ha anat a col·legi religiós, com un servidor. Si fos així, sabrien que la tradició d'indultar presos no és per Nadal, sinó per Setmana Santa i per raons que ara no venen al cas. Per Nadal, el que és porta no és l'indult, sinó allò altre de cada ovella al seu corral, i està clar que el corral dels presos llacistes és a Lledoners. Els corrals estan precisament pensats perquè els animals no s'escapin, o sigui que les semblances amb una presó estan cantades, i és allà on els toca estar.

Per Setmana Santa, en canvi, la tradició estableix que les confraries poden demanar que s'indulti algun reclús. Només que els presos llacistes s'esperin tres mesos, ja serem a Pasqua, podran apuntar-se a la llista, i si toca, toca, sortiran al carrer i tots contents. El que més, en Junqueras, a qui com a creient, un indult per raons si no divines, almenys religioses, segur que li farà especial il·lusió. Ser indultat gràcies a la religió ha de ser molt més satisfactori que gràcies a un acord de govern. No comparem Déu Nostre Senyor amb Pedro Sánchez, encara que aquest no tingui clares les diferències.

Ara no toca l'indult. En aquestes dates, el que poden fer els presos, com a molt, és demanar als Reis que els portin una llima, que no és el mateix que un indult però a vegades fa el mateix servei. Cada tradició té la seva època, si indultem presos per Nadal, acabarem fent fogueres i tirant petards l'11 de setembre, o comprant-nos la nova samarreta d'enriquir l'ANC per Corpus Christi.

És curiós que els que més es queixen de la judicialització de la política, demanin amb tanta insistència la politització de la justícia, que això i no altra cosa és un indult. Deu ser que política i justícia només es poder barrejar en una direcció, o sigui, quan els convé a ells. Si de debò volen que política i justícia es mantinguin separats, deixin de demanar indults polítics pels condemnats per la justícia. En lloc d'això, apuntin els presos a un confraria andalusa de Setmana Santa, i que Déu reparteixi sort.