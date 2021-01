Utopia?

Llorenç Carreras i Sureda Bescanó

Fa uns dies vaig llegir una contraportada del vostre diari on es menystenia el terme «utopia».

Jo soc un ésser que es mou cap a la utopia més diversa amb l'objectiu de deixar el món una mica millor de com l'hem trobat. Recordo que vaig fer el servei militar, el meu fill la prestació social substitutòria i més tard va desaparèixer la mili... gràcies a molts que creien en la utopia.

Les sufragistes a Gran Bretanya i als Estat Units, manifestant-se i lluitant contra les normes del seu temps, des del 1848, van aconseguir el vot de les dones ja per l'any 1869. A les Espanyes això no va ser possible fins al 1931.

El 31 d'agost del 1961 es va construir el mur de Berlín, molts ho vam llegir als diaris de l'època: separació de famílies, d'amics, de visats... a poc a poc es va anar organitzant opinions al seu enderroc i sense que ningú ho tingués clar fins al 9-11-1989 que una manifestació va començar a enderrocar-lo per sorpresa dels polítics de torn i l'endemà el govern hi va posar màquines. Al cap d'uns dies Leonard Bernstein va oferir un concert a Berlín, per celebrar la fi del mur, s'hi van incloure peces de Beethoven, com ara la Simfonia n.9 Himne a l'alegria amb el mot «alegria» (Freude) canviat per «llibertat» (Freiheit) en el text de la cançó.

Hi ha un bloc nòrdic: Suècia, Finlàndia, Dinamarca i Noruega que han gaudit de governs sensibles davant els ciutadans, la tasca d'aquests estats és motivada per objectius igualitaris i redistributius, impulsats a través de polítiques universals on els ciutadans gaudeixen d'una interessant societat del benestar, que de mica altres països han anat copiant i adaptant.

Enzo Traverso ens recorda «Un món sense utopies és un món molt trist, és un món tancat en el present».

Apa, alegria i lluitem per aconseguir els nostres somnis.

Gràfiques Alzamora

Carles Mallart girona

Això d'enviar felicitacions de Nadal i de Cap d'any en format paper s'ha reduït dràsticament. Ara, quasi totes les felicitacions són de tipus digital, WhatsApp... És una llàstima, però és el signe dels temps, i no es pot pas canviar.

Dies enrere vaig rebre de l'empresa Gràfiques Alzamora –originària d'Olot però amb seu a Girona– una targeta per desitjar un bon 2021, molt curiosa, singular, ben elaborada.

És com una petita carpeta de cartolina, d'uns 18x18 cm, amb estrelles vermelles, el nom de l'empresa i l'univers, en fons blanc. Atractiva. L'obres i trobes un full negre amb lletres grises que diu: «Per acomiadar el 2020 com es mereix, segueix les instruccions: 1/ Arrenca'm. 2/ Arruga'm. 3/ Llença'm». Segueixes les instruccions i apareix «Feliç 2021» en fons vermell i lletres blanques... A la contraportada, en fons blanc, hi ha unes estrelles, l'univers, la marca Gràfiques Alzamora, el telèfon, l'adreça electrònica, la web, l'adreça física...

La idea sorprèn per la seva senzillesa. Aprofitant la covid-19, ens envia un missatge molt potent, actual, que ens afecta a tots, i llavors el contrasta amb colors molt vius que conviden a l'esperança: llancem el 2020, i feliç 2021.

Encara hi ha gent romàntica, negocis com el d'Alzamora capaços de gestar una idea brillant, actual, ben pensada, que arriba a tothom i fa reflexionar. Els felicito per aquesta troballa inspirada, simple, però que ens porta el record de quan les coses eren més senzilles, tangibles –com el paper– i, alhora, el desig que aquest malson dela covid-19 s'acabi ja. Felicitats!