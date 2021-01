L'endemà que el nen cridés en públic que el Rei anava nu, la premsa es va amuntegar davant de casa seva per intentar obtenir declaracions i imatges de la criatura i dels seus pares. Finalment, va sortir el pare a la porta per demanar disculpes en nom de la família i comunicar que el petit estava sent sotmès a un sever càstig combinat amb una teràpia de reeducació.

- Perquè aprengui el que s'ha i el que no s'ha de veure! -va exclamar el progenitor. Nosaltres som gent normal, senzilla, treballadors que no es posen en política. No volem activistes a casa. La meva dona i jo esperem que es facin vostès càrrec del nostre patiment i que ens permetin afrontar-lo en la intimitat familiar. No ens assetgin, si us plau.

Els periodistes es van retirar als seus mitjans i van publicar la notícia del càstig per tranquil·litzar el poble, esvalotat encara pel succés. Els diaris, llevat d'algunes publicacions marginals, van publicar editorials en les quals es felicitaven que la normalitat tornés al regne per aplaudir a continuació, un cop més, les virtuts del monarca, el cor del qual havia bategat sempre a l'uníson dels cors dels seus súbdits, etcètera. Només els més atrevits es van atrevir a assenyalar que no convenia, en tot cas, confondre la persona que portava la corona amb la institució a la qual representava. Les persones podien fallar, però ningú amb seny podia dubtar de la solidesa de la monarquia.

La casa del Rei, per la seva banda, va anunciar, en un breu comunicat, que es manifestaria sobre aquest assumpte, i en general sobre els que preocupaven als contribuents, en el tradicional discurs d'una festa nacional que estava a punt de caure. Arribat el dia, i davant d'un poble congregat davant dels seus televisors, el Rei va assenyalar que la justícia era igual per a tothom, inclosos els nens, als quals va encoratjar a escarmentar en el cap de qui s'havia atrevit a denunciar la seva nuesa.

Els comerciants que havien venut al monarca el vestit inexistent de seda, or, es van posar de moda i van despullar també la resta de la noblesa. Però tothom va seguir veient-los vestits.