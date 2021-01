Com cada any, aquest passat 1 de gener vam celebrar la Jornada Mundial de la Pau, enguany amb el lema: «La cultura de cuidar-nos com a camí de pau». En un món tan ple de conflictes, el papa Francesc en el seu missatge amb motiu d'aquesta jornada, ens crida a ser constructors i artesans de pau en el nostre món.

El Papa, que recorda en el seu missatge aquesta «gran crisi sanitària» que estem vivint amb motiu de la covid-19, té un record especial per les persones que «han perdut un familiar i els qui han quedat sense treball», així com també pels «metges, infermers, farmacèutics, investigadors, capellans i personal dels hospitals i centres de salut».

El Papa remarca en l'eix del seu missatge la importància de cuidar-nos els uns als altres, com queda expressament manifest al llibre del Gènesi. I és que Déu, com ens recorda el Papa, «té cura de les seves criatures», com ens mostren també els llibres del profeta Amós (2:6-8) i del profeta Isaïes, unes veus que s'alcen a favor de la justícia per als pobres, sempre trepitjats pel poder.

També Jesús va tenir una actitud semblant a la dels profetes, ja que durant la seva vida va anunciar «la Bona Notícia als pobres» (Lc 4:18), pel fet que com a Bon Pastor va saber cuidar les ovelles (Jo 10).

El papa Francesc ens mostra la importància que té per als seguidors de Jesús, «la cultura de cuidar-nos», tal com va ser «el servei de caritat de l'Església primitiva», on tothom compartia el que posseïa amb els més necessitats (Ac 4:34). Per això el Papa ens recorda que «la caritat s'ha convertit en el cor de la Doctrina Social de l'Església».

El papa Francesc també ens mostra un fet que a vegades oblidem: i és que el terme «persona, significa sempre relació, no individualisme, inclusió, no exclusió». Per això «la solidaritat expressa l'amor per l'altre», ja que «ens ajuda a veure l'altre no com una estadística sinó com el nostre proïsme i company de camí».

En el seu text, el Papa destaca la importància que ha de tenir la «cura i protecció de la creació», com ens va recordar ell mateix en la seua encíclica, Laudato si i per això demana als governants que prenguin «la brúixola per a un rumb comú realment humà».

El Papa (com ha fet diverses vegades), també denuncia el negoci de les «armes nuclears», uns diners «que podrien utilitzar-se per a prioritats més importants» com «el desenvolupament humà integral i la lluita contra la pobresa».

En aquest missatge amb motiu de la 54a Jornada Mundial de la Pau, el Papa ens recorda la importància per prendre una decisió valenta per «construir amb els diners que s'utilitzen en armes i altres despeses militars, un «Fons mundial» per derrotar definitivament la fam i ajudar el desenvolupament del països més pobres».

El Papa acaba el seu missatge recordant-nos la importància de les religions «en la transmissió dels valors de la solidaritat, el respecte a les diferències, l'acolliment dels germans i germanes més fràgils».