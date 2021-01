El Rei necessita una llei

Els monàrquics poden estar tranquils. Unides Podem té una proposta de llei de la Corona i tracta de la transparència de la institució i de les funcions de Rei, no és una continuació de la llei de l'eutanàsia. El PSOE també té llei de la Corona per una monarquia adaptada al segle XXI. Què és una monarquia adaptada al segle XXI? La monarquia és una institució antiga i encara no sabem com és el segle nou perquè no para de canviar: s'aixeca terrorista musulmà i baixa dues torres del capitalisme, es torna estafador a través de les institucions a les quals confiem els diners, la democràcia és plena de líders feixistitzants i mentre ens estem abraçant, aterrits per la centúria, ens contagiem d'una pesta inèdita.

Es retallarà la inviolabilitat del Rei, que va ser feta perquè no pogués ser violat i va ser utilitzada per violar impunement. Hi ha monàrquics als quals això els sembla bé, o millor que bé: els sembla normal. Quina gent! El Govern d'esquerres vol corona i que tingui una llei i el PP s'hi mostra d'acord si la reforça, cosa que reconeix com de dèbil està.

La monarquia és com aquelles pel·lícules que resulten pitjors quan les penses que quan les veus, quan parles d'elles que quan les oblides. Ara mateix està reforçada per les audiències televisives. El missatge nadalenc que emeten desenes de canals televisius simultàniament el van seguir 10,7 milions de persones per escoltar què deia el Rei del seu pare. Felip VI va parlar en estil de discurs reial, que sempre traeix l'expectativa d'emoció. Algú esperava un ¡Sálvame!, aquest reflex invers del «Esta es su vida»? La pujada d'audiència és una dada important per al monarca casat amb la presentadora de telediaris i per a aquesta família que té exemplars tan singulars i circumstàncies tan penoses que estan com per entrar a plató amb Jorge Javier. Abolida la llei del secretisme de la Corona, hauran d'articular la llei de la discreció de la Corona que funcioni per la prudència dels seus membres, no pel silenci dels seus lacais.