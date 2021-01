«Bullying» encobert a Fontcoberta?

Josep Antoni Urbieta Calzacorta FONTCOBERTA

Des de fa més de tres anys vinc patint un «setge» constant per part d'un grup d'adolescents de la localitat, que tant l'alcalde del poble com els Mossos de la caserna de Banyoles tenen identificats.

Aquests joves piquen al timbre de casa meva i fugen a amagar-se, sovint fent gestos ofensius a la dignitat de les persones. Ho fan a qualsevol hora del dia i fins i tot sovint al vespre. Em destrossen el descans i em provoquen una tensió nerviosa permanent. Soc una persona de prop de 75 anys i visc sol, amb la qual cosa s'agreuja la meva situació.

En diverses ocasions, he posat els fets en coneixement de l'alcalde del poble (per escrit) i dels Mossos de la caserna de Banyoles (presencialment), i a dia d'avui tot segueix igual, ja que aquest jovent continua martiritzant la meva intimitat i els meus nervis un dia sí i l'endemà també.

De l'alcalde només n'he rebut excuses de mal pagador, i per part dels Mossos ni tan sols això. Què he de fer...? Suicidar-me perquè siguin feliços aquests malcriats...? O marxar del poble per fer contenta la possible mà amagada darrere de tot això...?

A la Catalunya «moderna» és trist haver de viure una situació com aquesta, amb patiment i sensació d'impotència i indefensió.

L'essencial és invisible als ulls

Laura Costa Arús Vulpellac

El valor de les coses significants és relatiu, el creem nosaltres mateixos. Cadascú té les seves prioritats. Aquest valor no sempre és evident.

Quants aspectes o persones han passat per alt, per fixar la mirada en un punt equivocat? Quantes metes no hem assolit per no identificar el procés o qüestió en la qual estàvem errant?

El punt de vista superficial de la realitat ens cega, ens limita a l'hora d'apreciar realitats més profundes, de redefinir, fins i tot, les nostres prioritats.

I en aquest 2020, hem pogut dur a terme un gran aprenentatge en aquest sentit.

No deixeu de prioritzar-vos, d'estimar-vos i de lluitar-vos per a seguir endavant.

Aferreu-vos al valor dels petits detalls quotidians, per seguir jugant i creixent amb la mateixa essència; aquella que mantenim dins nostre, la dels joves i petits infants.

Benvingut siguis, any nou 2021!

El descontrol de la humanitat

Josep Baella Isanta GIRONA

Al Gènesi llegim l'aliança de Déu amb Noè. Déu va beneir Noè i els seus fills. Els digué: «Sigueu fecunds, multipliqueu-vos i ompliu la terra». Des d'aleshores la població no ha parat de créixer.

La filantropa Melinda Gates diu que els homes i les dones són creats iguals. Creu que tot el món encaixa i té dret a prosperar. Respecte a les pandèmies, comenta que la humanitat no estava preparada per a la present, i és optimista per la conscienciació en evitar-ne altres. La seva lluita a favor del control de natalitat a l'Àfrica i al Sud-est asiàtic li ha suposat, inexplicablement, el rebuig de l'Església catòlica.

El naturalista David Attenborough insta a controlar el creixement de la població. Creu que els humans són una plaga sobre la terra, i insta a controlar el creixement de la població per sobreviure. Es fan trobades internacionals per parlar del canvi climàtic, per acabar amb la fam i la pobresa, però ningú gosa dir que el problema és la superpoblació. Calculen que el 2050 n'hi haurà 9.700 milions de persones.

Horari d'infecció: abans i després d'exàmens

Celia Montalbán Jimeno GIRONA

El postureig universitari amb el tema de la pandèmia comença a ser anecdòtic i alhora preocupant.

A les universitats catalanes les classes presencials no estan permeses, però els exàmens sí es poden fer presencialment. Les avaluacions presencials es fan amb les finestres obertes i ventilació constant. La covid potser no l'enganxem, però us asseguro que després d'una hora d'examen a 3ºC, no sents ni el dit gros del peu. I això porta a plantejar-se: aquestes són condicions per a fer un examen?

El que nosaltres no sabíem és que a la universitat el Sr. Covid és molt benevolent i es queda a la porta quan veu una aula d'examen plena d'estudiants a punt de neu. No fos cas.

A tot això s'hi suma que se'ns acusa de ser els causants dels rebrots... Una festa tot plegat! Per cert, la nostra salut mental i emocional és excel·lent, gràcies per preguntar.

Aclarim-nos; si es poden fer avaluacions en aules amb més de 40 persones, també es poden fer classes presencials i en condicions. I si és arriscat (perquè ho és!) s'hauran de prendre decisions. En definitiva, procures reduir les reunions socials, segueixes totes les indicacions perquè el dia 7 de gener et posin en una aula plena de gent a fer un examen. No anem bé.

Només espero que les nostres generacions no quedin marcades com les «generacions de la pandèmia» a l'hora d'anar a buscar feina. Seny, responsabilitat, però sobretot, sentit comú!