Encara tenim pocs virus

Encara no m'he refet de l'estupefacció en saber la notícia que uns energúmens van celebrar una gran festa en una nau industrial abandonada de Llinars del Vallès. La festa de Cap d'Any va durar 40 hores.

D'entrada és evident que van fallar molts mecanisme policials. Com pot ser que ningú detectés una festassa organitzada a les xarxes i de caire internacional? Hi havia gent d'aquí, de Rússia, d'Alemanya, d'Itàlia, de Luxemburg, de França i d'Holanda. Però, bé, un cop muntada, els Mossos d'Esquadra, tan eficaços amb la bona gent que passa per dificultats, per exemple amb la major part de desnonaments de bancs i fons voltors, en canvi en aquest cas van pretendre que resolgués el tema el... Departament de Salut. Homeee! El Departament de Salut és responsable d'errades les darreres setmanes però voler-li encolomar el marrón de Llinars és inacceptable.

Però anem als 335 descerebrats que hi van anar. Van saltar-se totes les normes que hi ha i no se'n van saltar més perquè són una banda de microcefàlics. Anaven sense mascareta, sense pagar impostos, sense cap norma de seguretat i en un estat físic i psicològic dignes d'un manicomi del segle XIX. A més és evident que si algú pretén estar de festa durant 40 hores ho farà amb l'ús de drogues legals i il·legals. Amb aigua sola no s'aguanta dret tanta estona.

Quan tot Catalunya va veure la rave, tots ens vam indignar. I vam pensar: ara veurem els Mossos actuar com ells saben fer-ho. A la plaça Catalunya contra els del 15-M i a la plaça Urquinaona, més recentment. Vaig pensar –jo i tots els catalans– entraran amb pilotes de goma, amb pots de fum i fent el carrusel amb les furgonetes a veure si n'atropellen uns quants. Doncs no. Resulta que es van estar pensant durant hores i hores què fer! Podem deduir que els Mossos van tenir por i no es van atrevir a actuar.

El normal seria detenir-los a tots. Portar-los a comissaria, identificar-los i haver-los tancat en uns barracons sense finestres i sense calefacció com a gentilesa del que a aquesta tropa els agrada. I mantenir-los quinze dies de quarantena obligatòria. Per menjar: pa i aigua racionada.

Doncs no. Només en van detenir dos. A més, una brigada municipal va haver d'anar a recollir la merda que havien deixat aquests imbècils. És a dir, els ciutadans de Llinars han hagut de pagar! El més espectacular és que la jutgessa de Granollers no veu delicte contra la salut pública en la rave. La sensació d'impunitat és brutal. Després puja l'epidèmia i alguns no saben per què. No anem bé. Gens bé. I encara hi ha gent que es pregunta: com és que puja la corba?