El model de les energies renovables, també un error?

Hi ha un compromís europeu (que, per tant, obliga a Espanya i a Catalunya) de reduir en un 50% les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) per a l'any 2030; això passa necessàriament perquè a la mateixa data el 50% de la producció energètica provingui de fonts renovables. Com a referència d'on som, l'any 2019 la contribució de les renovables al mix energètic català ha estat només d'un 15,8% (incloent-hi la producció hidroelèctrica) i sembla quasi impossible assolir el 50% en només deu anys.

La principal esperança per incrementar la producció d'energia renovable prové de l'eòlica; actualment a Catalunya hi ha instal·lats uns 800 aerogeneradors, amb una producció de 1.260 MW (una mica més que un dels grups de les CC.NN. d'Ascó). La recent derogació d'un decret de la Generalitat de 2009 que imposava restriccions a la instal·lació de parcs eòlics ha fet saltar les alarmes, especialment a les comarques gironines. La demarcació de Girona és l'única a tot Catalunya que està, ara per ara, lliure d'aerogeneradors, però la promoció d'un parc a la Jonquera (Alt Empordà), amb 10 aerogeneradors de 200 metres d'altura, ha desencadenat l'oposició de l'Ajuntament i 13 entitats. I a mi, personalment, em sembla bé aquesta oposició.

Pot semblar poc coherent oposar-se a les energies renovables i a la vegada bramar per evitar el canvi climàtic, però em voldria explicar. No qualsevol energia renovable, feta de qualsevol manera, és bona. Penso que estem seguint un model equivocat en el desplegament d'aquestes energies, que s'assembla massa a la que al seu dia es va seguir amb les nuclears: grans centres de producció allunyats dels centres de consum. I si en el cas de les nuclears, per la seva perillositat intrínseca, no es podien posar a les portes de Girona o Barcelona, és evident que això no succeeix a les renovables en general. Les renovables admeten autonomia, petites instal·lacions d'autoconsum. En canvi s'ha optat per grans centrals de producció i el pas, evidentment, per un comptador. No en va quasi el 60% de la producció de renovables de tot l'Estat està en mans de les mateixes sis grans companyies energètiques tradicionals (nuclears i fòssils). És a dir, es canvia de combustible però no de model de negoci. Fins i tot també les eòliques produeixen un residu (les pales velles) que ara per ara tampoc ningú sap com gestionar, una altra coincidència amb el vell model.

També em vull referir a alguns arguments que es fan servir per vendre en positiu l'energia eòlica, com són la creació de llocs de treball, els beneficis econòmics i la fixació de població en zones rurals amb poques oportunitats. Res d'això és veritat. Si bé la construcció té una demanda significativa en mà d'obra (especialitzada) però durant un temps molt reduït; el manteniment d'un parc amb 50 aerogeneradors dona feina a unes cinc persones. Els beneficis econòmics són sobretot per als ajuntaments (via impostos i taxes) però en el cas dels propietaris dels terrenys són moderats i només per aquell que acull el pal. Finalment, sobre els avantatges per a les poblacions rurals, només vull citar que el municipi de Catalunya que més població ha perdut en els darrers deu anys (un de la Terra Alta) és el que més aerogeneradors per quilòmetre quadrat té posats en el seu terme municipal.

Sense entrar en els impactes sobre la salut (per sorolls i infrasons), la fauna salvatge i la destrossa del paisatge, l'energia eòlica (fonamentada en parcs de producció intensiva amb aerogeneradors cada vegada més potents i alts) és incompatible amb altres aprofitaments del territori (com pot ser un ecoturisme de qualitat), sens dubte més sostenibles.

Cal una planificació integral que vetlli per l'interès públic i que mesuri la capacitat de càrrega d'un territori per admetre aquesta mena de centrals; que no sigui una batalla parc a parc, una conquista per fases com ha succeït a la Terra Alta, amb un balanç final decebedor. En tot cas, ni la disponibilitat de vent, ni la lluita contra el canvi climàtic ni uns suposats beneficis econòmics poden ésser l'únic argument per promoure la implantació de parcs eòlics.