Prou d'asfíxia!

Els vells negacionistes del progrés a la Garrotxa, que ja estaven contra els túnels de Castellfollit i als de Bracons (però que ara els fan servir com el primer) no s'han volgut informar dels canvis, per poder seguir fent demagògia. Segueixen parlant de «vella autovia» a la variant de les Preses-la Vall d'en Bas, on s'està preveient una carretera convencional, amb un semitúnel al costat del nucli urbà per evitar molèsties a les persones del poble i de la Vall d'en Bas que viuen en aquell sector.

Amb aquesta proposta de variant, queden reduïts els avançaments, però el trànsit, de fet, quedarà repartit: per una banda els camions i vehicles de pas que hauran de fer ús de la variant. Pel tràfic local, dels municipis i pobles de l'entorn, es podrà escollir: fer servir la variant o circular a les Preses per l'actual travessia, que serà pacificada i tindrà el caràcter d'avinguda urbana. Per tant, és assenyat descartar autovia per estalviar ocupació del territori que la gent de la zona, durant anys i panys, hem preservat, en gaudim i l'estimem.

Pel que fa a variant d'Olot, sembla raonable doblar els carrils, perquè la fluïdesa del trànsit li permeti fer realment de variant de la ciutat enllaçant amb els pobles i polígons de l'entorn. Com que entra en l'àmbit del Parc Natural de la Zona Volcànica, es preveu amb doble túnel dintre la muntanya. Reitero: per respectar el territori que els garrotxins hem preservat, en gaudim i l'estimem.

S'ha de ser recargolat per utilitzar esbiaixadament una referència de l'Ernest Lluch. Puc afirmar que aquell apreciat polític (que en pau descansi) era un defensor del túnel de Bracons que tants beneficis ens ha portat. Ell no deixava les feines a mig fer: les acabava bé! En cap cas hauria acceptat posar en perill la salut i el benestar dels qui avui, per manca de culminar el projecte amb les variants, encara malviuen en carrers urbans que fan de carretera, sense poder obrir balcons ni finestres, ni passejar davant casa seva. Ell sí que pensava en les persones!

Per què seguir castigant les persones que viuen al vial St. Jordi d'Olot o als de les travesseres de les Preses? O les persones que han de fer el trajecte per feina, gestions familiars o personals? Cada dia, cada cap de setmana, es fan llargues cues de cotxes, camions amb bestiar viu i derivats contaminants, sorolls, pudors, fums insuportables. Aquestes persones que pateixen el problema sí que volen un canvi mediambiental, ara mateix! A més, s'anuncien creixement d'empreses amb més trànsit i més contaminació. Algun dia, qualsevol incident pot fer bloquejar la circulació. La paciència té un límit!

El meu reconeixement als que per vocació o per convicció van a la feina a peu o amb bicicleta. Però a mitjà termini veig difícil que voluntàriament molts garrotxins deixin el vehicle propi per poder anar a treballar fent servir les cames, hivern i estiu, de matinada o capvespre, sacrificant hores que poden dedicar a la família o a temes personals. No tothom té la feina o les activitats familiars a la cantonada.

Dissenyar una nova mobilitat per un futur, cal fer-ho. Però no somniar que puguin resoldre el problema del trànsit garrotxí d'aquí a una o dues dècades. Mentrestant, cal que s'acabi l'obra inicialment projectada i es facin les variants. Encara que avui podem estar millor que altres territoris, som fràgils: hi ha empreses i famílies que tenen abundància, però n'hi ha que han de filar molt prim per tirar endavant. Per a molts, no és voler créixer indefinidament, sinó que les empreses puguin ser competitives i les persones arribar a cap de mes.

Amb l'actual disseny de les variants i millorant l'aplicació de les restriccions reglamentades pel trànsit de pas, no s'haurien de preveure augments significatius de la mobilitat actual. A hores d'ara, ja no val l'excusa de recels d'algun ajuntament o la passivitat d'altres: és el Govern de Catalunya que després de tants anys, tants intents, estudis i reunions, ha d'assumir la seva responsabilitat governamental i resoldre aquest escull. Ja hi ha una proposta assenyada i acceptable, que si cal es pot afinar. Per això es necessari que s'aprovin els tràmits pendents i es presenti el projecte de les variants per ser beneficiari dels fons de recuperació econòmica de la UE.

I afegeixo: d'aquí a poc elegirem els representants al Parlament que constituirà el nou Govern. És necessari aconseguir que els partits incorporin als seus programes compromisos clars d'executar l'obra. I els garrotxins, a votar-los!