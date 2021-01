Entre l'amnistia i la imputació del règim

Joan Janoher i Sadurni Vulpellac

Continuem immersos en un dilema fosc, pel referèndum de l'1-O, on les marionetes del passat continuen presents en cercar una venjança colpidora. Crec tan injusta com vergonyosa l'actitud tan manifesta com reincident de continuar amb aquesta comèdia. Mentre la justícia europea es ve manifestant contrària als processos de l'Estat, i de manera reiterativa exigeix una amnistia democràtica, per quan no són punibles les acusacions, almenys així s'esdevenen en els hemicicles dels països de la unió. Haurien d'aprendre a escoltar, i no escudar-se en ressentiments francòfons.

Seria positiu mirar la realitat dels fets ocorreguts abans de continuar en ridiculitzar els estaments de la nostra afeblida democràcia. Cap canvi o nova llum tenim a les portes, més aviat la insistència notòria dels que enyoren una justícia dura. Per mantenir el seu credo més enllà del que pertoca. Només la pressió dels advocats lliberals mou l'opció de deixar per sempre les imputacions constants, com a pressió jurídica. Vivim uns altres moments, on la reacció social no vol una obertura de les opressions, deixant enrere els sistemes del règim, que tant s'han enquistat a Espanya.

Volem un 2021 vigorós, actiu i

sense covid-19

Francesc Buixeda Cabre Santa Pau

El març ens va agafar el coronavirus fora de joc, tant al Govern com a la població, en menysprear-lo. Aquells dies es varen autoritzar actes multitudinaris, que influïren en la seva propagació. No hem aconseguit aturar-ho encara, però ja s'està vacunant a tota la població i hem d'esperar que al llarg del 2021 disminueixi fins a l'erradicació.

Hem assistit a l'aprovació dels pressupostos de l'Estat, del Govern de coalició, obtenint els vots d'esquerres, nacionalistes i independentistes. En plena eufòria d'aquesta victòria, els seus portaveus no han pogut resistir-se i han mostrat la seva prepotència dient que aquesta aprovació demostra a les dretes que hauran d'esperar molt per tornar a governar. S'han precipitat. Això no depèn d'ells, sinó de la ciutadania, segons sigui el resultat de la gestió de la darrera legislatura.

Descobrim a poc a poc el resultat de les negociacions del PSOE i Podem, i no és que siguin molt brillants, ni a gust de tothom. Potser se n'ha fet un gra massa, pel desig de seguir governant, sense pensar en el benestar que hem gaudit aquests darrers quaranta-dos anys, la qual cosa pot posar en perill l'estabilitat i separació real i eficaç dels tres poders, pilars de la democràcia, que la classe política esmenta, però del dit al fet hi ha un tros.

Exigim a la classe política que passi els peus pels carrers, fent-se així càrrec real de la situació i de la necessitat de posar fil a l'agulla per la reactivació econòmica, sense deixar de banda la situació sanitària, millorant la perjudicada imatge del nostrepaís per les actuacions poc rumiades. Volem un 2021 vigorós, actiu i sense el covid-19. Poseu-vos les piles, que ja és hora de governar i fer-ho bé.