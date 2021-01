Gràcies per la tasca que fa teleassistència de Girona

M. Carme Ribas i Mora filla dels fundadors de la desaperaguda Granja Mora

Voldria amb aquestes ratlles donar el meu agraïment a Teleassistència de Girona pel servei que ens dona a les persones que estem soles o som dependents.

També vull fer un esment especial, perquè un dia que no trobava la manera d'anar a buscar unes mascaretes d'urgència per a un servei de reparació que ens demanava tota la protecció per part nostra, ja que ells venien preparats, després de moltes trucades a llocs que deien estar al servei dels ciutadans no vam obtenir resposta. Va ser al principi, quan no hi havia mascaretes a cap lloc, però el cas és que era perquè la gent pogués venir a casa.

Els vaig telefonar i ells em van enviar un noi de nom Marvin, crec, perquè me'l vaig apuntar. Va venir a recollir els diners per anar a la farmàcia on deien tenir el material i va tornar a portar-lo. No és la primera carta que els faig, però sí que és cert que tenir-los fa que no et sentis sol, i la gent que formen aquest servei no sé si els fan un curset però són d'una gran amabilitat.

Per tant, tinc la seguretat que també deuen haver fet companyia aquests dies que molta gent ens hem sentit sols, i tenir algú que t'escolti és d'agrair.

Només donar-los les gràcies per ser aquí i cuideu-vos molt, vosaltres també teniu família.

Ens estem equivocant del tot

Josep Cabana Verdaguer Blanes

Els indepes ens estem equivocat del tot. L'enemic a batre és el PSC. No és ni ERC, ni JxCat, ni la CUP ni el PDeCAT. Estem malgastant energies amb unes baralles que ens apropen als objectius dependentistes (provocar malestar entre nosaltres i desanimar el vot i la mobilització indepe) Aquestes batusses apropen al PSC a la presidència de la Generalitat.

Hem de deixar de compartir missatges que ataquin els altres indepes i castigar a qui ho faci, incloent els dirigents. Hem de fer callar els que donen carnets d'independentisme. Hem de defensar i explicar el nostre full de ruta i contradiccions, i deixar que els altres facin el mateix. I no caure en missatges parany fets des de files dependentistes, fent-se passar per «patriotes».

Quan Joan Canadell (JxCat) diu «...amb un diàleg submís...», la paraula «submís» sobra. És una paraula que ofèn, que pretén embrutar ERC. En lloc de dir «submís» podria dir «...diàleg poc esperançador». Aquesta innecessària i buscada agressió no suma. La gent de la seva corda es ratificarà, i els que no ho som tendirem a allunyar-nos-en.

El problema es fa més gran quan la Jenn Díaz cau en la provocació i es defensa de l'atac d'en Canadell. I crec que ho fa amb veritats inqüestionables, però no calia. Li hauria d'haver dit al Sr. Canadell que l'assumpte de «submís» sobra i que s'hauria de limitar a explicar el seu programa.

Tots dos han col·laborat al «mal rotllo», i no podem despistar-nos amb aquestes coses, ja que l'enemic en treu profit.

Deixem de crear mala maror, i deixem que els indepes votin quin full de ruta i programa ha de predominar, respectant els altres. I no caiguem en la temptació de pensar que és cosa de polítics.

Tu tens la teva responsabilitat. No difonguis provocacions, i castiga a qui ho faci, encara que sigui dels teus.