Anarquia viària

Ignasi Mas Nadal Girona

Des de l'aparició de les noves formes de desplaçament pilotat, digueu-li patinets, patinets elèctrics, o qualsevol altre nom, hi ha hagut un augment considerable de nous conductors/es, de totes les edats, amb i sense criteri de mobilitat (el carrer és de tots) que han ocupat impunement voreres, carrers i vies de circulació.

Segons l'Ajuntament, ja s'ha llençat una campanya de sensibilització i informació de per on poden circular i de quina manera.

En el meu barri, el barri «tranquil» de Sant Narcís, es freqüent veure aquests nous elements de transport saltant-se totes les normatives de circulació, circulant per la vorera a més de 20 km/h, en contra direcció, amb passatgers, parlant pel mòbil, sense casc ni llums, i fins i tot amb el gos. De moment, i dic de moment, no s'ha registrat cap incident greu. Però poc en falta.

Quan creu l'Ajuntament que serà bon moment per començar a controlar i sancionar aquestes conductes? Quan hi hagi un accident greu? Un mort? Cal passar de la informació a l'execució de sancions des d'ara. No valdrà la pena lamentar després el que es podria evitar ara.

L'any de la vacuna

Lluís Torner i Callicó Girona

Entrats, ja de ple, a l'Any Nou, passant per alt d'un tema tan important, com és l'econòmic, tenint en compte que sense salut no hi ha economia que hi valgui, podem dir que hem entrat a «L'any de la vacuna». Va començar, tímidament a finals de l'anterior, però ara toca donar-li una gran embranzida, tenint en compte que ha de ser la solució de la pandèmia.

Ara bé! El que ens té un xic expectants, és que, al ritme que va la vacunació, si dividim el nombre d'habitants pel de vacunes que es donen diàriament ens n'anem molt cap enllà. Llavors la gran pregunta és: què passarà, a l'entremig, amb la gent que no està vacunada? Hem de suposar que deu haver-hi una previsió, perquè mentrestant la malastruga covid, anirà fent la seva feina de contaminació, no?

Dissabte passat, a Preguntes freqüents, sentint parlar la Dra. Campins i el Dr. Massip sobre la nova soca del virus, al país britànic, i la rapidesa de la seva contaminació, ens va posar en estat d'alerta.

Sabrà respectar, tothom, les mesures de precaució, degudament?

Ara només ens faltava la Filomena amb la neu i el fred que ha deixat. No serà que la natura és revela, per la falta de rigor dels humans?

Perdoneu no ser més optimistes. És el nostre parer.

Confinament adaptat

Cesca Barti Banyoles

Us hauria de caure la cara de vergonya els qui heu permès un confinament adaptat als rics, aquests que s'han pogut moure lliurement a les segones residències, d'hotel i també a esquiar, i a la resta tancats al corral. A més a més, la majoria de polítics sou de casa bona i no sabeu el que és patir per cobrir despeses cares com l'augment de la llum o que paguem impostos elevats de l'Ajuntament com si visquéssim en un Beverly Hills!

Que aquesta pandèmia serveixi per penalitzar l'abús de poder de tota mena. Curiosament els mals usos feudals continuen vigents a ple segle XXI, pensava que s'havien abolit el 1486!

Dissimular el fet

Jesús Domingo Martínez Girona

Amb el dictamen en contra del Comitè de Bioètica i l'oposició de nombrosos experts, l'aprovació en la Comissió de Justícia i després en el Congrés, obre el camí final per l'aprovació de la llei de l'eutanàsia, que passades unes setmanes s'ha convertit en una realitat a l'Estat espanyol.

Resulten reveladors els últims debats, centrats en com dissimular el fet que en plena crisi sanitària i social a Espanya, en què han mort en soledat milers de persones, s'aprovi aquesta norma, la de l'eutanàsia, que reivindica la mort com un dret.

Ara toca posar fre a la perillosa mentalitat segons la qual, qui no produeix es converteix en una càrrega pesada per als demés i per tant...