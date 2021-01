Les elèctriques ens roben

El dia 11 de gener el preu de la llum va pujar un 24,4%, va ser de 82 MWh i el de tres dies abans de 94,99 MWh el segon nivell més car de la història després de 2002. Ara són un 37% més elevades que el 4 de gener i el preu mitjà és de 33 euros.

Les raons que donen la major part dels mitjans de comunicació són totalment estúpids i pretenen posar una boira espessa per amagar el què és obvi. Ens diuen que l'energia solar és més barata i no pot operar pel mal temps. El mateixos imbècils que ens diuen que l'energia més barata és la nuclear. No diuen que l'energia solar és encara avui un percentatge molt petit de l'energia que consumim. I el més gran és l'eòlica i la hidràulica que no li afecta res el fred. Hi podrien afegir que un dels elements claus és que tinc mal de cap. Seria igual de congruent informativament parlant. I després ens queixem de les mentides del Trump. Les pujades afecten un concepte que en diuen Preu Voluntari del Petit Consumidor, la típica imbecil·litat neoliberal de posar un nom que és totalment contrari al que és en realitat. No és voluntari, és obligat si vols tenir electricitat. És a dir, els nens de famílies pobres que passin fred. Titllen aquest tipus de contracte que afecta 11 milions de persones de mercat regulat. Una regulació que permet un 37% d'augment del preu! Moooolt bonic! L'alternativa, segons aquests llumereres és el «Mercat lliure» on es ?pacta una tarifa fixa. El que amaguen és que els de la tarifa fixa, uns 17 milions de contractes, paguen molt més. A la borsa Iberdrola el dia 9 va pujar un 1,7%, ?Naturgy un 2,6, així fins el més totxo fa negoci.

L'oposició protesta. La mateixa oposició que té els seus membres en els consells d'administració de les elèctriques. Homeee! Es critica Podem perquè estan al govern i no fan res. Ells proposen amb tota la raó del món nacionalitzar les elèctriques! El mateix que el PSOE l'any 1977! El Govern dirigit pel PSOE ha respost demanat a la CNMV que investigui la pujada de la llum, homeeeee!

La major part dels periodistes es mengen amb patates els comunicats de les elèctriques. Per exemple, diuen que hi ha més demanda, quan amb la crisi n'hi ha menys; més costos, no se sap per quina estranya raó; canvis en la tecnologia de generació, no s'entén tampoc què vol dir aquesta bestiesa, etc.

No cal investigar res. Us ho explico ?planerament. El problema és el sistema de conformació de preus. Les empreses ?productores en teoria negocien hora a hora el preu amb les comercialitzadores. I un be negre! Les dues són les mateixes! Als EUA d'abans de 1970 els haurien fotut a tots a la presó per muntar un càrtel. I les haurien dividit perquè realment es facin la competència. Tenim el preu de la llum més car del món. No doneu més voltes: us roben. Si tothom es fes de Som Energia com jo, no tindríem aquest problema.