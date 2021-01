Què amaga l'estelada?

Vull començar afirmant que entre els meus amics –àdhuc persones molt properes i especialment estimades per mi– es troben no pocs independentistes convençuts i de llacet a la solapa. Però cal dir que a banda de les opinions polítiques, és molt més el que ens uneix –sobretot l'amistat, que és un valor absolut– que el que ens separa.

Obviament defensar l'opció política independentista és quelcom perfectament legítim. El que no em sembla seriós i raonable és deixar-se enganyar tan fàcilment per una dialèctica que incideix en la fibra sentimental identitària, que promet un paradís il·lusori i, algunes vegades, qüasi una nova religió mesiànica i redemptora. Quan s'arriba a aquest extrem –i el repàs històric de fenòmens sociològics i polítics d'aquesta mena està farcit al llarg del segle XX– ja no és possible cap diàleg racional i serè, doncs la fibra subjectiva i emocional ho abasta i ho complica tot.

Què representa la bandera estelada? (que, daltra banda, ha sustituit l'autèntica bandera de Catalunya€). La resposta és clara: el desig d'assolir una Catalunya independent. Bé, quelcom legítim, encara que no ho comparteixo, però que jo haig de respectar.

Malgrat tot, a moltes d'aquestes persones independentistes els preguntaria: i quina Catalunya desitja per a vostè i els seus fills? Quin model d'educació i de família? Quins valors imperaran en aquesta nova societat: els valors que defensen la cultura de la vida o els que persegeixen el fals «progressisme» de l'avortament i l'eutanàsia? Quin tipus d'economia regirà en aquesta nova Catalunya: la de lliure mercat, la socialista, la comunista?

A l'inici de la nostra democràcia recordo la bonhomia del comunista Julio Anguita –que era culte i intelectualment honest– que clamava: «Programa, programa, programa», en la lògica de conèixer què defensava un partit polític davant possibles aliançes tàctiques i estratègies de poder. Dit d'una altra manera: no estava disposat a sacrificar el seu programa –la seva identitat ideològica– per l'enganyifa d'unes quotes de poder.

Aquest és l'interrogant que planteixo: Què amaga l'estelada? És que no se sap€ Les respostes a les preguntes que he formulat més amunt difereixen totalment si me les respon un polític d'ERC, un de la CUP, un del PDeCAT, un del PNC o un de JxCat. Fins i tot m'atreviria a afirmar que algunes d'aquestes formacions polítiques no tenen posicionaments clars i diàfans davant aquestes questions vitals, més enllà de l'oportunisme polític que marqui un sondeig d'opinió a favor d'obtenir un vots que li assegurin un rèdit electoral. Quina és la concepció de la persona i el model de societat que defensen?

No sigui que al final ens trobem com escriu D. Juan Manuel en un dels seus «exemplos» a El Conde Lucanor: el del rei que estava€ despullat. Pensava que portava un ric vestit ben ornamentat i fet a mida, però en realitat€ anava simplement despullat.