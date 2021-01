El perfum de l'anòsmia

Atendre a la publicitat audiovisual no és el que era. En televisió hi ha diverses plataformes desertes d'espots i desenes de canals en els quals fugir dels stops de 7 minuts d'anuncis. Internet és un hípic cap a la informació o la diversió en el qual no cal ser un gran genet per saltar en 5 segons qualsevol anunci. Dit això, ¿és cosa meva o el coronavirus va arrasar amb els anuncis de colònies que per Nadal exciten els adults com els de joguines alteraven als nens? No és fàcil estar-ne segur. Els comercials de perfum no són els més recordats, perquè són fragàncies audiovisuals i s'evaporen de seguida. Té molt a veure la seva narrativa surrealista, que les apropa als somnis que tan aviat s'obliden, i a les fantasies sexuals, que el desitjable és que ens creuin com raigs sense cremar-nos ni persistir. Només recordem els costumistes: una motorista amb cremallera que buscava a Jacq's i no per denunciar-lo i una noia anomenada Farala que va aconseguir treball i era «así».

L'any tampoc afavoreix els alcohols olorosos. Una seqüela sorprenent de la covid-19 és la pèrdua d'olfacte, l'anòsmia que abans de la pandèmia no sabíem què significava. Hi ha anòsmia publicitària i queda poc més que el daurat passeig de Charlize Theron, la patològica inestabilitat emocional de Miss Dior i una colònia masculina per a un músic tatuat que, per primera vegada, sembla donar un missatge funcional com a producte útil per deixar de fer mala olor...

Com a usuaris no sabem què fer amb les colònies. El teletreball no les afavoreix, viatgem sols a l'ascensor i la reducció de les relacions socials és directament proporcional a la reducció d'usos del vaporitzador.

Per la seva naturalesa, el producte és invisible i en la seva publicitat audiovisual, inodor, d'aquí aquests flascons luxosos, aquestes caixes amb daurats i aquests desitjos de luxe i luxúria associats. ¿Ha fet alguna cosa el sector per posar-se a el dia? Ha creat noves ocasions d'anar perfumat o intensificant les fragàncies perquè superin la doble barrera olfactiva dels dos metres de separació i la mascareta?