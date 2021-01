Torrent ens pren per idiotes

Junts per Catalunya ja feia setmanes que especulava a ajornar les eleccions perquè no veia clar que pogués quedar per davant d'ERC. Les declaracions dels seus responsables, entre línies -o no tant- ho feien entreveure. ERC volia eleccions quan les enquestes li eren favorables i totes deien que podria fer història i guanyar-les. Quan el PSC va anunciar que presentaria Salvador Illa de candidat, l'opinió pública enquestada va fer un tomb. El primer sondeig publicat a El Periódico deixava dos missatges clars a ERC: el PSC podia guanyar i JxCat retallava distàncies amb els republicans. Aleshores el discurs d'ERC va virar. Ja no li semblava tan magnífic celebrar els comicis i per primera vegada coincidia amb Carles Puigdemont, que també veia com l'efecte Illa podria trencar l'esquema polític dominant. I els socialistes volen les eleccions perquè tot els sembla favorable. Ciutadans també ha pressionat els darrers dies per l'ajornament electoral. Aquest cas és més difícil d'analitzar perquè no crec que als taronges els vingui d'un mes, dos o dotze. I enmig d'aquest panorama, el president del Parlament, Roger Torrent, acusa el PSC i Illa de fer electoralisme. Fa electoralisme Illa? Probablement sí. Com Junts, com Cs i com el partit de Torrent. El president del Parlament, però, ha fet un pas més i ens ha pres a tots per idiotes.